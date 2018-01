Rumbo político

Victor M. Mejia Alejandre

El pasado domingo concluyeron los trabajos del primer periodo del tercer año de labores de la LXVI legislatura local y la joya de la corona fue el aprobar el paquete fiscal incluye decreto de Presupuesto de Egresos, Iniciativa de Ley de Ingresos y Ley de Derechos, pero también se dejó en claro que el impuesto de Tenencia Vehicular, nunca estuvo en la mente de la Secretaria de Hacienda ni mucho menos en la de los diputados, acabado de golpe y porrazo con los rumores que decían y hablaban del retorno del defenestrado impuesto obra por cierto de don Antonio Ortiz Mena y Gustavo Díaz Ordaz, muy recordado por la ciudadanía.

Personalmente sabíamos que eso sería imposible en un año electoral, ya que ningún gobierno se pone la soga al cuello, ni mucho menos acribilla a su partido político y candidatos con una medida impopular de esa naturaleza.

Si bien es cierto que el gobierno necesita dinero fondos con urgencia para saldar deudas del pasado y del presente este no es el año ideal en donde los impuestos se deben de endurecer en contra del pueblo.

Bien lo señalo el diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto con la tenencia vehicular el estado hubiera obtenido 1 mil 500 millones de pesos para el 2018, que hubieran servido para pagar deudas sobre todo pero ¡Lastima no habrá tu paga!

Vendrán otros tiempos cuando este impuesto puede reaparece pero este no es su momento al tiempo, Así las cosas.

Opinión de Diputada Raquel Esther Sánchez Galicia sobre la ley de seguridad.

Al ser cuestionada sobre Respecto a la reciente y polémica llamada “ Ley de Seguridad Interior”, la joven diputada independiente Raquel Esther Sánchez Galicia señalo que; nos encontramos ante un panorama Muy turbio, pues si bien hoy en día muchas de las situaciones que comprende el citado ordenamiento aprobado nunca han estado plasmadas o legalizadas por decirlo de algún modo, las situaciones que ahora pasan a ser licitas con esta Ley, como dotar de más Facultades Militares y uso de la fuerza Pública al Ejecutivo.

Más concreto afirmo la legisladora chiapaneca; al Presidente de la República, ya que esta acción siempre se ha llevando a cabo, y que para contrarrestar esto, siempre ha existido el contrapeso de las instituciones no Gubernamentales como lo es la ONU, y organizaciones encaminadas a defender los Derechos Humanos inherentes a cada Ciudadano, por lo que la joven diputada ex de MORENA ve coherente y me identifico, con que estas mismas organizaciones se encuentren en desacuerdo con la aprobación y entrada en vigor de esta llamada Ley de Seguridad Interior, donde para entrar un poco en el fondo del asunto o la Norma, capto mucho mi atención un punto en concreto que hacía alusión del uso de la fuerza Pública cuando haya manifestaciones , siempre y cuando estas no sean “totalmente pacíficas”, y es aquí donde está el problema, pues la norma no es clara y mucho menos tipifica cuando una manifestación o marcha “no es pacífica”, lo que deja un vacío legal que vuelve arbitrario el actuar de las Fuerzas Armadas y a consciencia de quien las ordena, que ahora será en estos casos el Presidente de la República.

Es así mismo en conclusión puedo decirte que a mi parecer aseguro Sánchez Galicia, que esta nueva Ley es una arbitrariedad más de lo que se ha venido haciendo desde hace muchos años atrás, que es volver Legal lo ilegal, y peor aún en vísperas Electorales donde el actual Gobierno ya está sintiendo el descontento y la presión de la Ciudadanía por tanto Abuso sufrido por su actuar corrupto, a lo que esto solo me recuerda que los más grandes delincuentes de este País, son la mayoría de nuestros Gobernantes actuales, pues estos se encargan de acomodar las leyes a sus intereses personales para que sus Delitos pasen a ser Despenalizados, pisoteando los Derechos de la Sociedad que representan. Así las cosas´.

Elecciones pobres. Pobres elecciones.

El pleno del IEPC en el pasado mes de octubre acordó aprobar un presupuesto total de 789 millones de pesos para organizar las elecciones locales del 2018 en donde se renovarán 123 municipios, 24 distritos electorales y la gubernatura del estado, elecciones que de hecho son muy caras y en donde el estado debe de invertir para no ponerle trabas a la tan traída democracia.

Ciertamente la democracia es cara, cuesta mucho entre otras cosas por el gasto oneroso de las prerrogativas que por ley el IEPC debe entregar a partidos políticos así como el porcentaje del monto para campañas electorales.

Los diputados locales le aprobaron al IEPC un presupuesto de 435 millones de pesos, es decir casi una reducción de casi el 50 por ciento a lo presupuestado por el IEPC, lo que en otras palabras pone en riesgo el proceso electoral.

Seguro habrá que reconsiderar esta situación a la que se opondrá el secretario de Hacienda que en su plan de genio influyo para esta barrabasada legislativa, al tiempo así las cosas.

Municipios.

El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, supervisó personalmente la rehabilitación de tuberías hidrosanitarias, la construcción de descargas domiciliarias y el proyecto integral de agua potable en calles de las colonias Yukis, Linda Vista Shanká y Paso Limón, en la zona norte de la capital chiapaneca. Durante su visita a la colonia Shanká, el edil capitalino resaltó que la introducción de 160 descargas domiciliarias y la instalación de tubería de 8 pulgadas de diámetro en 14 cuadras, atiende a una demanda social que ninguna administración municipal había atendido desde hace 20 años…Acompañado por los integrantes de su Cabildo, el presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán dio el banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación hidráulica e instalación de alumbrado público en la colonia “Ojo de Agua”, que beneficia a miles de familias de dicho centro poblacional. Al dar la bienvenida a los asistentes, el comisariado Ejidal Raymundo Enríquez, Jorge Villarreal Enríquez, señaló que con este tipo de obras, el edil Del Toro Guzmán demuestra que tiene el valor de cumplir los compromisos establecidos con la población, teniendo como prioridad las colonias y comunidades rurales que por muchos años han permanecido en el olvido

Del costal de cachivaches.

