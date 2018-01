Prevén acuerdo sobre reglas de origen en TLCAN

Ciudad de México l Empresarios del sector manufacturero prevén que los socios comerciales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) lleguen a un acuerdo en el tema de reglas de origen, la cuales podrían incrementarse a un máximo de 70 por ciento.

Durante la presentación de Expo Manufactura 2018, que se realizará del 6 al 8 de febrero en Monterrey, Nuevo León, José Navarro Meneses, director general de E. J Krauze Tarsus de México, consideró que no es posible que el contenido regional llegue a 82.5 por ciento como lo ha propuesto el equipo negociador de Estados Unidos.

En ese sentido, comentó que lo más razonable es aumente hasta un máximo de 70 por ciento.

Acotó que es probable que México y Canadá no acepten 50 por ciento de contenido regional de Estados Unidos en el automotriz como se busca, pero es factible que ceda para que sólo se eleve hasta el máximo mencionado.

Navarro mencionó que no le conviene a Estados Unidos salir del TLCAN, pues si saliera se incrementarían los costos en el comercio, pues recordó que los productos tendrían un arancel de 2.5 en algunos casos.

Además, dijo que de los 30 capítulos, ya hay un avance en 10, por lo que si no hubiera un acuerdo en una zona tan integrada, sería realmente una pesadilla logística para muchas empresas del sector manufacturero.

Por su parte, Carlos Mortera, director internacional de Latinoamérica AMT (Association for Manufactury Technology), comentó que de acuerdo con un sondeo hecho por esa empresa, las compañías manufactureras sí cuentan con un Plan B en caso de que termine el TLCAN.

Aunque no dio nombres, detalló que muchas de ellas se enfocarán en los mercados tradicionales y el mercado doméstico. (Fuente/La Jornada)