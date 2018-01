Participa UNACH en organización de Taller Internacional de Seguridad y Periodismo de Investigación

En el encuentro se cuenta con el aporte de especialistas de Estados Unidos, Argentina y México.

Con la participación de periodistas expertos de Estados Unidos, Argentina y México, la Universidad Autónoma de Chiapas a través de la Facultad de Humanidades, Campus VI, realiza del 11 al 13 de enero, el Taller Internacional de Seguridad y Periodismo de Investigación, en las instalaciones de la Biblioteca Central Universitaria.

Dicho taller fue organizado en conjunto con el Border Center for Journalists and Bloggers (BCJB), la Oficina de Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en México y la publicación digital Chiapas Paralelo, con la finalidad de prestar entrenamiento en estrategias de seguridad, tecnologías digitales y periodismo de investigación a periodistas de Guatemala, Honduras, El Salvador, así como de los estados mexicanos, Coahuila, Sinaloa y Chiapas.

Al respecto y durante la inauguración de este taller, el rector de la UNACH, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, indicó que la Máxima Casa de Estudios de los chiapanecos está abierta a las expresiones que vinculan la academia con la formación de comunicadores, con una visión que permita el libre ejercicio periodístico en los nuevos entornos digitales.

Comentó que la participación de la Universidad en este tipo de eventos, permite fortalecer su relación con instancias tan importantes como la Embajada de Estados Unidos y el BCJB, enmarcándose esto con la estrategia para la proyección de sus programas educativos en el contexto internacional, mismo que se contempla en el Proyecto Académico de esta gestión rectoral.

En este sentido, Ruiz Hernández señaló que los universitarios participan activamente en programas de internacionalización no solo a través de becas e intercambios, sino en proyectos que los involucran en procesos de enseñanza integral en un contexto global, lo que ha contribuido a posicionar a la UNACH en el entorno nacional e internacional.