No que no, sí que sí, siempre si irán juntos, pero no revueltos

Así como sacada del sombrero de copa de viejo mago Chen-kay ese qué maravillaba a los niños en el viejo canal 5 de Telesistema Mexicano, hoy Televisa; surgió de la nada la naciente y poderosa coalición “Todos por Chiapas”. conformada por el PRI, PVEM, Panal, Chiapas Unido y Mover a Chiapas; para dar la batalla final en la madre de todas las batallas del ´primer día de julio del presenté año en las urnas electorales.

Previo antes de saberse públicamente tanto Eduardo Ramírez Aguilar y Roberto albores Gleason midieron su musculo el primero el domingo con una concentración ciudadana en el Parque Central de nuestra ciudad capital; mientras que Albores Gleason el siguiente día realizo una marcha y una concentración ciudadana frente al Parque Santo Domingo de Tuxtla Gutiérrez.

Ese mismo día por la tarde estaba programada otra concentración ciudadana de parte de Willy Ochoa, ese priista que hace tres años en Poliforum insulto y agredió verbalmente a Roberto albores Gleason en ese entonces presidente del CDE priista a quien acusó de haber negociado el ayuntamiento Tuxtleco en favor del Verde Ecologista; lo que ocasionó que fuera nominado como candidato a una diputación la que gano en las urnas y a la que abandono por sus constantes ausencias en el pleno legislativo, al final el diputado irresponsable renuncio a apuntarse como aspirante a la gubernatura alejando que había negociaciones perversas y antidemocráticas.

El Pasado Martes al término de la media noche se venció el Plazo del registro de las alianzas partidista, y luego de la noche pintaba oscura para Ramírez Aguilar; los cinco fantásticos entiéndase PRI, PVEM, Panal, Chiapas Unido y Mover a Chiapas; sacaron de costal como viles santos Reyes, su regalo para que Junto Con Albores Gleason; Luis Armando Melgar Bravo y todo aquel que se quiera apuntar participen en las precampañas de donde surja el que será el abandero de la “Coalición Todos por Chiapas”. E incluso Enoc Hernández Cruz líder de Mover a Chiapas aseguro el día de ayer en una comida con las chicas y los chicos de la prensa que el sí va.

En esa comida el también trabajador de los medios de comunicación aseguro que la Colisión se armó y se había platicado desde días atrás y fue el martes por la tarde cuando se formalizo y se registró.

Hernández Cruz el único líder partidista que mantiene contacto constante con los medios de comunicación a pregunta directa sobre como irán los cinco fantásticos al proceso para elegir el nuevo congreso y las alcaldías, aseguro que en este cada partido ira solo y en el caso de las diputaciones prevalecerá la coalición para buscar tener un congreso fuerte, así las cosas.

Acaba el registro empiezan las precampañas.

A las cero horas, del pasado martes concluyó el plazo para el registro de Convenio de coalición para la Gubernatura, en donde tres coaliciones presentaron su solicitud ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, durante el plazo establecido a partir del 07 de octubre de 2017 al 23 de enero de 2018.

La alianza denominada “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), presentó solicitud el pasado 17 de enero.

Mientras que las coaliciones “Chiapas al Frente”, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano. Y “Todos por Chiapas”, integrada por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, presentaron su solicitud el 23 de enero.

Respecto a las dos últimas coaliciones, el Consejo General del IEPC, tendrá diez días para analizar una serie de requisitos formales establecidos en la Ley y que hayan acompañado el convenio respectivo con el procedimiento que seguirá cada uno de los partidos políticos, para la selección de las y los candidatos que serán postulados, la plataforma electoral y el programa de gobierno que sostendrá su candidata o candidato a la Gubernatura de Chiapas. Así las cosas.

¿Reculan los diputados verdes ecologistas y hacen su cartita de navidad?

Mientras tanto los diputados que habían renunciado al PVEM y que recularon y regresaron a redil, luego de haber pegado la graciosa huida antes que la apasionada entrega; enviaron un documento con varias peticiones, dirigido al órgano de Gobierno de la Coalición integrada por el PRI- PVEM- PANAL- Podemos Mover a Chiapas- PCHU, en el que piden cancha pareja ¿que están jugando futbol? Para quienes se inscriban a la convocatoria como aspirantes a la candidatura para gobernador del Estado de Chiapas; ¿no era más fácil pedir reglas claras y decisiones justas?

De igual forma, piden que sea a través de una consulta ciudadana organizada y avalada por el IEPC, en la que participe la ciudadanía que quiera sumarse y no nada más la militancia, también pidieron que no haya candados para nadie, que sea un proceso incluyente y Democrático. ¿Si chuchita y tus calzones de qué color los quieres? ¿El prometer no empobrece el dar es lo que aniquila? Así las cosas.

Municipios.

Con la presentación de la soprano chiapaneca Rouse Maza y del pianista Sinuhe Pacheco, dieron inicio las actividades del Primer Festival Itinerante del Soconusco (FEIS 2018), organizado por el Ayuntamiento de Tapachula y Lumen Consultores Culturales con la finalidad de promover las expresiones artísticas en la región. Los asistentes a las instalaciones de la Galería de Arte Municipal del Teatro de la Ciudad, se deleitaron con la voz de la soprano Rouse Maza, que abrió el programa del FEIS 2018 que se realizará del 24 al 27 de enero en diversos escenarios de la Perla del Soconusco y de otros municipios como Cacahoatán y Acacoyagua.

Del costal de cachivaches.

Luego de ser informado de los hechos ocurridos en el municipio de Oxchuc, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, condenó enérgicamente los hechos violentos en los que resultaron heridas cinco personas, ya que la confrontación no puede ser recurso de la política para dirimir diferencias. De acuerdo con los primeros reportes, se registró una confrontación entre dos grupos antagónicos identificados con la presidenta de Oxchuc, María Gloria Sánchez y con el ex presidente sustituto Óscar Gómez López, en donde resultaron heridas cinco personas por arma de fuego, quienes están siendo atendidas en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, después de un intento por retirar un "boteo" sobre la carretera, a la altura de la cabecera municipal… Pobladores de la Comunidad La Línea, del Municipio de Arriaga acordaron junto al titular de SOPyC Jorge Alberto Betancourt Esponda planificación de la Segunda Etapa de modernización a la carretera Arriaga-La Línea, un proyecto de desarrollo concluido al 100 por ciento en su primera etapa. "Betancourt es nuestro amigo, somos amigos", dijo Sinar Corzo uno de los líderes del movimiento social en el marco del acuerdo por el inicio de la segunda etapa de modernización con recursos del presupuesto 2018… El diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, reconocido que, en esta sociedad de la transparencia, donde la información fluye a través de redes sociales y espacios digitales, cobra relevancia el cuidado y respeto de la protección de datos personales y la garantía a nuestra privacidad como derecho humano. En el marco de la celebración del Día Internacional de Protección de Datos, resaltó que con leyes federales, reformas constitucionales y normas generales dirigidas a entes públicos o particulares, a lo largo de este siglo, nuestra legislación en la materia ha avanzado…