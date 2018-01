No da la cara Castellanos ante adeudos a medios

Redacción – El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, no le dio cara a un grupo de propietarios de medios de comunicación que se plantaron en las oficinas del mandatario capitalino para exigirle el pago de adeudos por concepto de publicidad institucional.

Al grito de “¡que pague, que pague!” el grupo de empresarios denunció que la administración del alcalde Castellanos tiene adeudos de casi un año con algunos de ellos, lo que ha derivado en despidos de empleados y adeudos a proveedores y servicios.

Leticia Hernández Montoya, directora del periódico Expreso Chiapas, señaló que el alcalde Castellanos se comprometió desde el mes de noviembre del año pasado a saldar dichos adeudos.

“El presidente municipal se comprometió a que en noviembre y diciembre liquidaría todo y no cumplió; él dijo tengo palabra y vemos que no la tiene para cumplir esa responsabilidad”, afirmó.

A pregunta expresa de los reporteros, Gonzalo Núñez de León, director de El Sol de Chiapas, afirmó que los empresarios tienen convenios firmados y que han cumplido al pie de la letra con todo lo que indican los contratos que se firman cada tres meses, por eso nuestro reclamo ya que ellos piden de todo, pero no cumplen; de ahí nuestra postura de que se nos pague, o se nos pague”.

Advirtió que si el ayuntamiento capitalino persiste en su postura de no pago, los empresarios podrían acudir a los tribunales del estado para exigir el pago de los adeudos ya mencionados.

Alfonso Grajales Cano, director de Es! Diario Popular, afirmó que no es posible que, a estas alturas, cuando el alcalde Castellanos ya está buscando otro puesto, mantenga estos adeudos.

Afirmó que los medios de comunicación se sostienen gracias a la venta de publicidad y si, en este caso, el ayuntamiento no salda la deuda con los medios, estos no podrán pagar la plantilla laboral, impuestos, proveedores y servicios tales como luz, agua y teléfono.

“Nosotros seguiremos insistiendo, no queda de otra; si el alcalde quiere irse es respetable su decisión, pero antes debe de cumplir con los compromisos hechos con los proveedores del municipio”, explicó.

José Luis Coutiño, director de 3 Minutos Informa, señaló que, en su caso, ha tenido acercamiento con funcionarios del ayuntamiento para gestionar el pago de lo adeudado, sin embargo, opinó que “después de tantas promesas de pago, de acercamientos y de pedirnos que aguantemos un poco más, ya se rebasó la barrera de la tolerancia”.

Juan Carlos Santiago, otro de los dueños de los trece medios presentes en esta protesta contra el mandatario capitalino, dijo que no les quedó de otra que realizar esta cobranza pública ya que tienen más de siete meses yendo a cobrar y no se les paga.

“Castellanos ha dado su palabra de que se nos va a pagar, pero de la palabra al hecho ha habido un gran trecho y por eso esta manifestación pacífica. Lo único que pedimos es que se nos pague lo que se nos debe, ya dimos el servicio y lo razonable es que se nos cubra el adeudo”, aseveró.

Al cabo de dos horas de iniciada la protesta, los empresarios fueron llamados a la tesorería donde los atendió su titular Cristina Palomeque. Sin embargo, de nueva cuenta se les dijo que no hay dinero y que por lo tanto no hay una fecha definida para el pago correspondiente.

Los empresarios afirmaron que continuarán con sus demandas hasta que el alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor cumpla con su obligación de saldar los compromisos contraídos por su administración.

Por lo tanto, la mañana de este jueves volverán a apostarse en las oficinas del alcalde Castellanos Cal y Mayor en demanda de que se les escuche y se les pague.