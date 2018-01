Ningún foco rojo arriesga al proceso electoral: Navarrete

Ciudad de México – El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que hasta ahora no hay focos rojos en el país que pongan en riesgo el proceso electoral en curso o la integridad física de los contendientes.

Consideró que “la gran mayoría” de los episodios de violencia en el país no tienen que ver con la política sino con una serie de descomposiciones, inercias y ausencia de coordinación que provocan inseguridad y daño a las personas. Por eso digo que no debemos inventar sino consolidar procesos e instituciones.

Al término de una reunión con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, el funcionario comentó que los pormenores de protección para candidatos surgirán de las propuestas de los propios partidos políticos, a partir de la instalación de una mesa de diálogo, a cuya instalación los convocará la próxima semana.

“Vamos a generar (esa información) con el INE de los lugares en que habría riesgos…En este momento (no hay focos rojos), el propio INE lo ha dicho, le pregunté al consejero si había una preocupación específica que deberíamos nosotros tomar en cuenta, y comparte el diagnóstico que tenemos: en este momento no hay focos rojos en esa dirección; habrá que ver en las próximas semanas como se desarrolla”.

Córdova subrayó que el INE no es el responsable de la seguridad en la elección sino colaborador dentro del trabajo para que ésta se desarrolle en un contexto de paz pública y de coordinación con otras instancias del Estado.

Seremos “quisquillosos y puntillosos” en vigilar el apego puntual a lo que la ley dispone; confiamos en que las instancias que administran programas sociales, en los tres niveles de gobierno, lo hagan con apego a la ley.

Lo que hay que cuidar, agregó, que esta ruta que va bien no se altere en las próximas semanas. Igualmente que se respeten las reglas que se han pactado en el juego democrático.

El consejero dijo tras el encuentro con el secretario de Gobernación, que el INE no es responsable de la seguridad “ni de garantizar la incolumidad de quienes participan en política. Esa es responsabilidad de otras instancias del Estado, por eso es importante la coordinación que hemos retomado ante la nueva titularidad de la Secretaría de Gobernación…para que el Estado mexicano en su conjunto tome las medidas necesarias para que el proceso electoral se desarrolle en paz y sin que la violencia irrumpa en las elecciones”, expresó.

Córdova insistió en que el INE es un órgano autónomo y es muy celoso de esta condición; de ahí que, insistió, no es el Instituto el responsable de la seguridad en la contienda electoral sino otras instancias, como la Secretaría de Gobernación, coordinadora del gabinete.

“El INE no es un responsable de garantizar la seguridad, pero que las elecciones salgan bien depende de un contexto de seguridad y de paz pública”, subrayó.

En cuanto a la seguridad de los candidatos, específicamente aquellos que lo serán en las zonas más violentas del país, la autoridad electoral tiene la función legal de informar de ello y poner en contacto con la autoridad a los candidatos que requieran de un esquema de protección.

Es la Segob, no el INE, la instancia adecuada para atender este tema. (Fuente/La Jornada)