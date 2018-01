Meade reconoce que Tamaulipas está ‘lastimado’ por inseguridad

Ciudad de México – “Tamaulipas está lastimado por la inseguridad afirmó el aspirante a la nominación del PRI-Verde a la Presidencia de la Republica, José Antonio Meade Kuribreña quien convocó a la militancia a seguir dando la batalla contra la corrupción y a cerrar filas para revertir la situación que lacera a miles de familias.

En Tamaulipas como en México, dijo, “hay más gente buena que mala, hay mucho más gente que se levanta pensando cómo hacer el bien que pensando cómo lastimar, somos gente de trabajo, de buena cepa y con objetivos muy claros que es salir adelante afirmando que este tema estará presente en la convención priista”.

“Juntos, jóvenes y mujeres en esa convención vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de lo que tenemos que hacer para recuperarla, de cómo combatir el miedo, de que haya castigo, de que no haya refugio a delincuentes escondidos atrás de la opacidad, de mejorar a nuestros policías y la mejora del tejido social”, afirmó Meade Kuribreña.

“Somos más los buenos, somos más los que queremos ayudar, Tamaulipas ha sido lastimada por una crisis de seguridad, las mujeres no salen de sus casas, son muchas las madres que se preocupan por saber si sus hijos regresarán con bien, son muchos los jóvenes que se preocupan por no ir a la universidad y por lo que van a encontrar en las calles, señaló.

El aspirante se reunió con militantes de su partido como parte de su precampaña por Tamaulipas donde afirmó que la corrupción es un tema que no puede esperar dado que es una de las demandas ciudadanas que exige que se actúe de manera correcta.

Tras reunirse con empresarios de Tamaulipas, el precandidato del PRI Verde señaló que es necesario cerrar el paso a la corrupción señalando que las autoridades están tomando medidas contra quienes han abusado del poder. (Fuente/ El Sol de México)