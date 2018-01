Este escenario

Con esto de la inseguridad que recorre el país como flagelo social, la pregunta es si es satisfactorio para el crimen organizado el cómo degradan la imagen de ciudades enteras, en la idea equívoca que la comuna los cree intocables.

En efecto son de temer, y a veces no por la vida propia, sino por la de nuestros menores, como sea conocido en tremendos hechos en los que perecen personitas de dos o tres años que, la verdad, nada que ver sobre las perversidades en que caigan madre o padre -quien se las deba- como para que los priven de la vida como motivo también de la vendetta.

No se les respeta: se les teme, en efecto y por defecto de una seguridad nacional o estatal o municipal muchas veces coludida e infame –y traidores- con la sociedad a la que se deben, y que desde luego genera una anarquía que se vuelca contra sus generadores y protectores, esa es la verdad pues, en el caos no hay matices.

Así como no se puede hablar de democracia en medio de la desigualdad social, no se puede hablar de paz social con éstos índices de delincuencia, cuyos hechos bárbaros -dónde sucedan- ofenden a México, como lo ha hecho la demagogia y la corrupción que crearon todos éstos escenarios que nos afectan hoy sistemáticamente.