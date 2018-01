El FMI es cómplice de la corrupción en el país: AMLO

Tuxtla Chico, Chiapas – El Fondo Monetario Internacional (FMI) “es cómplice de la corrupción” que hay en México al solapar las recetas de sus alumnos aplicadas en nuestro país y que tanta desigualdad han generado, sostuvo Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.

Al fijar su postura sobre las proyecciones del organismo internacional para México este año en las que prevé reducción de la inflación, no así el precio de los combustibles y un cierto riesgo en la economía por la incertidumbre electoral, López Obrador exigió al Fondo Monetario Internacional que deje de preocuparse por el país, ya que sus recomendaciones poco han ayudado a los mexicanos y la economía.

Agregó que de ganar las elecciones presidenciales el uno de julio próximo, “México tendrá su propia agenda” como acabar los lujos en el gobierno, y las pensiones a los ex presidentes, entre otras medidas.

No tienen nada de qué preocuparse, nos ha ido muy mal con los protegidos del Fondo Monetario Internacional, los alumnos del Fondo Monetario Internacional han hecho un mal papel en el manejo de la economía nacional. No ha habido crecimiento económico desde hace 30 años”, indicó en entrevista con los medios de comunicación al concluir un acto de precampaña en Tuxtla Chico.

Para el aspirante presidencial, la inseguridad, la violencia, el desempleo y la pobreza se desataron en el país gracias a que se aplicaron muchas de las políticas emanadas de organismos como el FMI y que ubican a México como uno de los países más violentos y con mayor desigualdad en el mundo.

Sin embargo, esas recetas no explican por qué la gasolina es más barata en Guatemala, que no tiene petróleo y son más caras en México, donde sí hay.

De modo que las recetas del FIM no han dado resultado, nosotros vamos aplicar nuestra propia agenda; primero, acabar con la corrupción, que es el cáncer que está acabando a México y que ha sido solapado y encubierto por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos”, señaló. Isabel González/enviada(Excélsior)