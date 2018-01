Detienen a presunto implicado en  feminicidio de joven en Tuxtla 

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en las últimas horas fue detenido un sujeto como probable responsable del feminicidio de la joven Gloria Castellanos Balcázar, cuyo cuerpo fue localizado la madrugada de este martes en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo a las primeras investigaciones, la joven de 24 años fue reportada por sus familiares como desaparecida en las primeras horas del 13 de enero, luego que perdieran comunicación con ella.

La madre de la víctima reveló que alrededor de las 15:15 horas del viernes 12 de enero, la joven salió de su domicilio ubicado en la colonia La Lomita de Tuxtla Gutiérrez, a bordo de una camioneta Honda CRV modelo 2014 en color blanco y placas del estado de Chiapas.

Gloria le avisó que iría a recoger unas bases de pirotecnia en un salón de eventos ubicado en la colonia Mactumatzá, sin embargo, al regresar a su casa la madre se percató de que su hija no se encontraba ahí por lo que trató de comunicarse con ella pero no tuvo respuesta.

Luego de varias horas de insistir, decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía de las Mujeres, instancia que inició un reporte por persona desaparecida y giró los oficios correspondientes y la ficha de búsqueda a las diversas corporaciones policiacas.

Tras llevar a cabo las investigaciones, elementos de la Fiscalía General del Estado lograron la recuperación de diversas imágenes de circuitos de video vigilancia y entrevistaron a familiares, compañeros y amigos, quienes permitieron conocer la última ubicación de la joven.

De esta forma, en la madrugada de este martes fue localizado el cuerpo sin vida, en un pozo con una profundidad aproximada de 20 metros, en un terreno baldío ubicado a 100 metros del salón de fiestas a donde acudió la joven la tarde del viernes.

Por su parte, la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio tomó conocimiento y ordenó el desahogo de las diligencias, acorde al protocolo de investigación del delito de feminicidio.

Además, elementos del grupo interinstitucional ubicaron la camioneta de la víctima abandonada sobre la novena sur y 13 poniente de la capital del estado; y detuvieron a Carlos “N” por su probable responsabilidad en este delito.

La indagatoria señala que el imputado habría ayudado al autor material a desaparecer el cuerpo, el cual ingresó a un recipiente de basura para luego llevarlo al pozo.

Al realizar la pericial en criminalística de campo, en el salón de fiestas se ubicó el recipiente de basura al que se le realizó la prueba de luminol para determinar si contaba con rastros de sangre, dando positivo.

Por su parte, Carlos “N” afirmó que la tarde del viernes ayudó al vigilante del salón de fiestas a trasladar un bote de basura hasta un terreno baldío, aunque refirió no saber el contenido del mismo.

De acuerdo a la necropsia de ley, la víctima fue privada de la vida por asfixia por estrangulamiento.

Ante ello, el grupo interinstitucional ya realiza operativos de búsqueda del probable responsable material, quien al ser detenido será puesto a disposición de las autoridades por el delito de Feminicidio.

En el marco de la Alerta de Violencia de Género y con el compromiso pleno de la defensa de los derechos de las mujeres, la Fiscalía de Chiapas rechaza totalmente cualquier forma de agresión, por lo que esta institución se compromete a solicitar ante el Juez la sentencia máxima para los responsables de este reprobable crimen, pena que asciende a 60 años de prisión.