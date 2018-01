Cuando los usos y costumbres se usan para derramar sangre fraterna

No son los usos y costumbres y si es más bien las luchas internas por el poder los que hacen que los municipios indígenas se vean sometidos constantemente en enfrentas y peleas que son una constante que llegan incluso al derramamiento de la sangre fraterna, año tras año desde hace muchos ayeres ha habido, no hay municipio indígena que se libre de esto, que esto si es más bien una costumbre ancestral de guerra fraterna; no hay de que sorprenderse esto ha sido una costumbre ancestral.

El día de antier vimos un ejemplo de esto cuando allá en el aguerrido municipio de Oxchuc se volvió a registrar una confrontación entre dos grupos antagónicos identificados con la Presidenta municipal constitucional o sea la legal; María Gloria Gómez Sánchez y con el ex presidente sustituto ilegal Óscar Gómez López quien clama ser alcalde por “Usos y Costumbres”, cuestión que no tienen valor en nuestras leyes, por lo que es todo un impostar que ha expuesto a su pueblo a graves problemas que ya han costado muchos derramamientos de sangre.

En el enfrentamiento resultaron cinco personas heridas por arma de fuego, según informó la Fiscalía del Estado, pero puedes ser que en el fondo haya muchos más según nos comentan conocidos de ese municipio.

Durante algo así tres años las enfrentas en ese municipio y los actos ilegales son una constante; María Gloria Gómez Sánchez gano las lecciones legalmente, luego de fuertes presiones fue depuesta por el congreso del estado y se nombró Óscar Gómez López presidente municipal sustituto: pero la dama recurrió a la Suprema Corte de Justicia, que en un acto de legalidad la Justicia federal le restituyo en el cargo que gano en las urnas.

Situación que no ha aceptado Óscar Gómez López y sus seguidores quienes se mantienen en constante movientes ilegales como el bloquear carreteras y a agredir a sus adversarios quemes no se han salvado de que les quemen sus casas y demás propiedades.

Todo esto ante la apatía de las autoridades de la secretaria de gobierno que no hace más que lamentarse de los hechos que en se municipio ocurren, pero no hacen nada para evitarlos y lleguen hasta el derramamiento de sangre fraterna.

Si bien es cierto que La Fiscalía General del Estado inició carpeta de investigación No. 57-078-1001-2018, por los delitos de homicidio, en grado de tentativa y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, lo más seguro es que no pase y esto pronto se olvide, al tiempo, así las cosas.

Piden verdes que el IEPC califique la consulta de la coalición.

Diputados locales, federales y alcaldes del Partido Verde piden a las dirigencias de los partidos políticos que conforman la coalición Todos Somos Chiapas “Cancha pareja” sin trampas, sin mecanismos ocultos y sin intervención unilateral de algún partido político, en el proceso de selección interna del candidato a gobernador del Estado.

En un comunicado, diputados del PVEM quienes regresaron a su partido, en el caso de los estatales y presidentes municipales exigen que el proceso para elegir candidato a gobernador en la alianza; se realice bajo la rectoría del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, de la que dicen es una autoridad imparcial facultada para organizar estos procesos internos.

A la vez que solicitan que este proceso, sea de Consulta a toda la ciudadanía y no sólo dirigido a la militancia de los partidos políticos, toda vez que así se legitimará el origen social del aspirante ganador.

Finalmente manifiestan que no se prestarán a cualquier tipo de engaño o simulación que se pudiera dar en este proceso, que pretenda imponer a un candidato carente de legitimidad, pues iría a la derrota en el proceso constitucional del 1o. de julio próximo. Veremos y comentaremos.

Acelerar el paso pide RAG

Mientras que el precandidato del PRI a la gubernatura del estado, Roberto Albores Gleason, señaló que es tiempo de acelerar el paso para generar los empleos de calidad que las y los chiapanecos demandan.

Al hablar sobre el proyecto que busca encabezar hacia la gubernatura del Estado, Albores sostuvo que va por una gran cruzada contra la pobreza y vulnerabilidad de las familias chiapanecas.

Reunido con delegadas y delegados priístas exhortó a cambiar el rumbo de Chiapas con el esfuerzo y potencial de cada chiapaneca y cada chiapaneco a través de la creación de fuentes de trabajo bien remunerado que eleven el crecimiento de la entidad.

Municipios.

El secretario de Protección Civil del Ayuntamiento, José Francisco Pérez Morales, informó que el incendio registrado en una sección del basurero municipal se encuentra controlado, gracias a los trabajos coordinados que en las últimas horas ha permitido evitar la propagación de dicha conflagración. El funcionario resaltó que por instrucciones del edil Neftalí Del Toro Guzmán, el personal de la dependencia continúa trabajando en la zona para lograr liquidar el siniestro… El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, llevó a cabo la supervisión de las obras de rehabilitación y mantenimiento de los puentes del Libramiento Norte, afectados por el sismo del 7 de septiembre. En el marco de recorrido, el mandatario capitalino señaló que estos trabajos han contemplado la colocación de placas metálicas, varillas metálicas y concreto hidráulico para el reforzamiento de la estructura en general, de cada puente. Castellanos Cal y Mayor inspeccionó la labor que se realiza en los puentes vehiculares denominados “Asta Bandera” y “Los Amorosos”, ubicados sobre el lado poniente del Libramiento Norte.

Del costal de cachivaches.

Legisladores en el Congreso de la Unión, urgieron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a contrarrestar los abusos de las casas de empeño, ya que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen en el país más de ocho mil instituciones y la Procuraduría solo tiene registradas 6 mil 861, dio a conocer Emilio Salazar Farías… Derivado de los acontecimientos suscitados este miércoles en Oxchuc, en donde se registró una confrontación entre grupos antagónicos que dejó como saldo 11 personas heridas y tres personas fallecidas, el secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, informó que en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Salud, se implementaron medidas cautelares y preventivas para la protección y resguardo de la integridad física de los habitantes del municipio… Con la finalidad de impulsar acciones de formación y actualización académica, el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), imparte talleres y realiza mesas de trabajo en torno al fortalecimiento de los centros escolares, como parte de su "Jornada de Actualización 2018". Al respecto, el director académico del Cobach, César López Constantino, expresó que es instrucción del director general de esta institución, Jorge Enrrique Hernández Bielma, la actualización y mejora constante en el desempeño directivo y docente mediante los conocimientos y habilidades necesarias para organizar e implementar los programas de trabajo correspondientes al próximo curso escolar a iniciar el seis de febrero… Los retos de Chiapas inician asegurándole paz social, estabilidad política y gobernabilidad, todo momento debe ser tiempo de Chiapas, toda decisión política debe ser pensando en Chiapas, y toda competencia política debe beneficiar a los chiapanecos, que la democracia sea la oportunidad para que ganen los mejores y no el pretexto para el oportunismo político" puntualizó el presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas, Willy Ochoa…