Corral acusa a SHCP y a Peña de intentar “estrangular” su gobierno

Ciudad de México l El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, acusó al gobierno de Enrique Peña Nieto y en específico al secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, “de un intento de estrangulamiento económico” a su administración porque, sostuvo, el funcionario trató de negociar con él el fin de las investigaciones sobre una presunta triangulación de recursos al PRI, a cambio de entregarle 700 millones de pesos que formaban parte de un convenio para el cierre de fin de año.

Corral confirmó que la Fiscalía general de Chihuahua le notificó hoy que el viernes, el ex dirigente nacional del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, obtuvo un amparo para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra, impedir que se le cite a declarar ante la Fiscalía del Estado e incluso acceder a la carpeta de investigación. Al preguntarle si la Fiscalía ha solicitado una orden de aprehensión contra Beltrones, Corral respondió que el único implicado en el probable desvió de 250 millones de pesos para las campañas del PRI es Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto de ese partido.

También rechazó las críticas por la opacidad y falta de resultados en la investigación del asesinato de la corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach Velducea, perpetrado hace 292 días. “Se quiere minimizar el éxito de la investigación. Quiero decirles que en México el nivel de impunidad en los asesinatos a periodistas es del 98%. Y a 9 meses del crimen de Miroslava, la Fiscalía ya lo ha resuelto”.

– No, no se ha resuelto. – Se le objetó.

-Bueno, se empieza a resolver. Lo que hay es un objetivo para tratar de descalificar el esfuerzo y el resultado de las investigaciones.

Cuando se le preguntó por qué su gobierno protege a los dos directivos de Acción Nacional que entregaron al grupo criminal al que se le atribuye el asesinato de Miroslava Breach, una grabación que los implica, Corral contestó: “En Chihuahua no se protege a nadie. Es falso, como se dice aquí, que existan testigos protegidos. Lo que hay son testigos de identidad reservada.

En una conferencia de prensa a la que convocó en un hotel de la Zona Rosa, Javier Corral sostuvo que el año pasado suscribió un convenio con Hacienda que le permitiría lograr la recuperación financiera de las finanzas estatales, después del manejo que hizo del presupuesto su antecesor del PRI, César Duarte Jáquez.

Afirmó que cuando avanzó la investigación que derivó en la detención de Alejandro Gutiérrez, se retrasó la entrega de los recursos y en ese momento le pidió a Gustavo Madero Muñoz, su colaborador en el gobierno del estado, comunicarse con González Anaya, quien habría argumentado una caída en la recaudación federal como motivo del incumplimiento del convenio. Sostuvo que el titular de Hacienda le pidió a Madero una conversación y que esta se dio el viernes pasado, a las 6 de la tarde, en Palacio Nacional.

Ahí, según la versión de Corral, González Anaya le dijo que no se entregaron los fondos porque la Fiscalía del estado indaga el probable desvío de recursos y ello hacía imposible el cumplimiento del convenio.

En la conferencia se le preguntó a Corral más detalles de la reunión y la respuesta que él le dio a González Anaya ante esa postura. El gobernador de Chihuahua, quien se trata de un político experimentado, sostuvo que la declaración del titular de Hacienda “nos tomó por sorpresa. De los detalles hablaré cuando el secretario de Hacienda responda, ya sea que me desmienta o no”.

