Con valor de mujer Ni más no menos

Candelaria Rodríguez Sosa

Finalmente, las cúpulas de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI/PVEM) decidieron para Chiapas ir en alianza, a la cabeza con Roberto Albores Gleasson, dejando en la pista del hándicap, pero no vencido al diputado y líder verde, Eduardo Ramírez Aguilar.

Las designaciones y decisiones de las y los aspirantes esta a todo lo que da, solo queda este sábado, domingo y lunes hasta las 24 horas, de acuerdo al calendario de registro.

Hoy se registra de manera oficial por el Partido Movimiento Ciudadano, la diputada federal, María Elena Orantes López. Inscribirá su candidata este sábado a las 1100 horas n la sede estatal del MC ubicado en la cale 2ª. Sur esquina 22 poniente, colonia Santa Elena.

Por su parte, el ex magistrado y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas, se registro ya por el Partido del Trabajo, quien va en alianza nacional con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y el Partido Encuentro Social (PES). Falta que el aspirante ex perredista, logre su registro final de la alianza para que lo acuerpen en la aventura de buscar la candidatura a la gubernatura.

Mientras tanto, Enoch Hernández, líder del Partido Mover a Chiapas, mantiene su registro, pese a algunas observaciones que le hizo el Instituto de Elecciones de Participación Ciudadana (IEPC).

Lo mismo que José Antonio Aguilar Bodegas, que se registro por el Partido de la Revolución Democrática, y que causa sorpresa al no contar con su registro en el partido amarillo.

De principio la alianza PAN/PRD/MC no ha mostrado su musculo para designar una sola candidatura, y hay quienes observan que el famoso Frente por México podría consolidarse en Chiapas, lo que podría crear las grandes fisuras y con ello, beneficiar al candidato “oficial” en ese frente.

Lo mismo esta ocurriendo con la alianza MORENA/PT/PES, pues ya Rutilio se inscribió abanderado por el Partido del Trabajo y MORENA, no así por el Partido Encuentro Social (PES) mientras que ERA se dijo anoche, el diputado local se inscribió anoche por MORENA y PES, pero no incluía al Partido del Trabajo.

Roberto, Eduardo, José Antonio, María Elena, Enoch y Rutilio Escandón además de los cuatro candidatos independientes: José Alejo Orantes Ruiz, Jorge Armando Padilla Valdivia, Horacio Culebro Borrayas, y Lenin Castillo Urbina Trujillo. 10 candidatos; 9 hombres y una mujer en busca de la gubernatura,

Un escenario jamás visto en Chiapas con alianzas que ha dejado abierta las puertas para persona que se interés en competir por la libre en los partidos que integran esas alianzas y/o coaliciones.

Un escenario que coloca al electorado en una situación difícil que si no se llama a la civilidad, el desenlace puede ser lamentable.