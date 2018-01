Con valor de mujer

Ni más ni menos

Candelaria Rodríguez Sosa

El 87.5% del territorio nacional con violencia contra las mujeres En Chiapas, el 18.5% del territorio esta declarado en Alerta de Género Marchan miles en protesta contra los feminicidios

En México, existe 21 estados, que representan el 65.6% del territorio nacional, que están en AVGM y solicitando su aplicación, pero hay 7 estados más que están en trámites sus casos, de acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), y ello suma, 28 estados, es decir el 87.5% del territorio nacional en una alta preocupación por las agresiones violentas contra las mujeres y que las colocan en una situación tan difícil que las lleva al feminicidio sin que hasta hoy nadie pueda detener ese flagelo de la violencia extrema.

Todos estos estados, están demandando ante la Secretaria de Gobernación se declare acciones de prevención en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, ante el cumulo de violencia de todo tipo y ante la presencia del feminicidio que no ha dado tregua a las mujeres, y los hombres no hay quien los pare.

En Chiapas, apenas en la primera semana, se registra el primer feminicidio, la muerte de Maribel Vázquez Sánchez de 40 años ocurrida en Tapachula en manos de su ex pareja un militar, y de Gloria Castellanos Balcázar, asesinada el 13 de enero y encontrada en una bolsa de basura depositada en un pozo en una de las colonias del sur poniente de la capital del estado.

En Caso especifico de Chiapas, la AVGM fue declarada en 7 municipios y 16 de zonas indígenas, es decir 23 municipios de 122, es decir, el 18.5 del territorio estatal hay una alerta que clama atención de las autoridades. Pero las feministas argumentan que la AVGM debe ser declarada en todo el estado, porque aseguran que la AVGM no abarca lugares donde se han registrado asesinatos de mujeres, como Cintalapa, entre otros. Usted que opina.

El comunicado oficial sostiene que: “De acuerdo con las primeras investigaciones, la joven de 24 años fue reportada por sus familiares como desaparecida en las primeras horas del 13 de enero, luego que perdieran comunicación con ella”.

La madre de la víctima reveló que alrededor de las 15.15 horas del viernes 12 de enero, la joven salió de su domicilio ubicado en la colonia La Lomita de Tuxtla Gutiérrez, a bordo de una camioneta Honda CRV modelo 2014 en color blanco y placas del estado de Chiapas.

Gloria le avisó que iría a recoger unas bases de pirotecnia en un salón de eventos ubicado en la colonia Mactumatzá, sin embargo, al regresar a su casa la madre se percató de que su hija no se encontraba ahí por lo que trató de comunicarse con ella, pero no tuvo respuesta.

Luego de varias horas de insistir, decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía de las Mujeres, instancia que inició un reporte por persona desaparecida y giró los oficios correspondientes y la ficha de búsqueda a las diversas corporaciones policiacas.

Tras llevar a cabo las investigaciones, elementos de la Fiscalía General del Estado lograron la recuperación de diversas imágenes de circuitos de video vigilancia y entrevistaron a familiares, compañeros y amigos, quienes permitieron conocer la última ubicación de la joven.

De esta forma, en la madrugada de este martes fue localizado el cuerpo sin vida, en un pozo con una profundidad aproximada de 20 metros, en un terreno baldío ubicado a 100 metros del salón de fiestas a donde acudió la joven la tarde del viernes.

Por su parte, la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio tomó conocimiento y ordenó el desahogo de las diligencias, acorde al protocolo de investigación del delito de feminicidio.

Además, elementos del grupo interinstitucional ubicaron la camioneta de la víctima abandonada sobre la novena sur y 13 poniente de la capital del estado; y detuvieron a Carlos “N” por su probable responsabilidad en este delito.

La indagatoria señala que el imputado habría ayudado al autor material a desaparecer el cuerpo, el cual ingresó a un recipiente de basura para luego llevarlo al pozo.

Al realizar la pericial en criminalística de campo, en el salón de fiestas se ubicó el recipiente de basura al que se le realizó la prueba de luminol para determinar si contaba con rastros de sangre, dando positivo.

Por su parte, Carlos “N” afirmó que la tarde del viernes ayudó al vigilante del salón de fiestas a trasladar un bote de basura hasta un terreno baldío, aunque refirió no saber el contenido del mismo.

De acuerdo con la necropsia de ley, la víctima fue privada de la vida por asfixia por estrangulamiento.

Ante ello, el grupo interinstitucional ya realiza operativos de búsqueda del probable responsable material, quien al ser detenido será puesto a disposición de las autoridades por el delito de Feminicidio.

En el marco de la Alerta de Violencia de Género y con el compromiso pleno de la defensa de los derechos de las mujeres, la Fiscalía de Chiapas rechaza totalmente cualquier forma de agresión, por lo que esta institución se compromete a solicitar ante el Juez la sentencia máxima para los responsables de este reprobable crimen, pena que asciende a 60 años de prisión.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado, dio cuenta de la detención de Agustín “N” de 43 años como probable responsable del delito de feminicidio cometido en agravio de Maribel Sánchez Gómez. El presunto feminicida fue detenido en flagrancia, sostiene el comunicado.

El comunicado señala que “El cuerpo de la víctima fue localizado al interior de un domicilio ubicado sobre la Avenida Manuel González, manzana 30 de la colonia Los Reyes en la ciudad de Tapachula. El cadáver presentaba dos lesiones en el área del cuello y dos en la mejilla izquierda, así como en ambas manos”

De acuerdo con la necropsia de ley, la causa de muerte fue shock hipovolémico secundario a herida producida por arma punzo cortante.

De acuerdo con diversos testigos, la víctima llegó a casa de unos familiares en Tapachula con la finalidad de pasar las fiestas de fin de año, sin embargo, horas después arribó su esposo quien debido a problemas de celos discutió con ella y la lesionó con un arma blanca hasta privarla de la vida.

Como parte de las diligencias practicadas, destacan criminalística de campo, necropsia de ley, reconocimiento de cadáver, mecánica de hechos y entrevistas a testigos.

Por estos hechos, Agustín “N” será recluido en las próximas horas en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 3 con sede en Tapachula y puesto a disposición del Juez de Control.

Ante esos hechos la ciudadanía tuxtleca reaccionó ante el artero crimen cometido contra Maribel Vázquez y Gloria Castellanos Balcázar, que, tras su desaparición desde el 13 de enero, el martes 16 su cuerpo fue encontrado en una bolsa de basura.

En respuesta al artero crimen contra las dos mujeres del 2018, y otras mas de años anteriores, más de mil personas, entre hombres y mujeres vestidos de negro, marcharon por la ciudad capital hasta palacio de gobierno para exigir justicia por el artero crimen contra 58 mujeres asesinadas tan solo en el 2017, y desde que se decretó la Alerta por Violencia de Género para el estado de Chiapas.

De acuerdo con los datos oficiales, tan solo en el 2017 se registraron 79 tentativas por violencia feminicida.