Cancha pareja piden alcaldes y diputados

Candelaria Rodríguez Sosa – En carta abierta dirigidos a los líderes de partidos políticos que conforman la Coalición “Todos somos Chiapas” integrado por el PRI/PVEM/PANAL/ PCHU Y MOVER A CHIAPAS, 46 presidentes municipales, 15 diputados locales y dos federales, demandan un proceso de selección interna “con cancha pareja y sin trampas”

La misiva dirigida a los medios de comunicación y opinión pública, se pronuncian porque el proceso interno se realiza sin mecanismos ocultos y sin intervención unilateral de partido político alguno, tanto de su dirigencia estatal como nacional, para perjudicar a alguno de los aspirantes, respetando únicamente las decisiones del órgano de gobierno.

Exigen que ese proceso se realice bajo la rectoría del Instituto de Elecciones de Participación Ciudadana, toda vez que es a final de cuentas, la autoridad electoral imparcial facultada para organizar los procesos internos de los partidos políticos en el estado.

En un tercer punto, los alcaldes/as, así como legisladores, plantean que no haya candados para nadie, “queremos que sea un proceso incluyente y democrático” que no lesione los derechos políticos de ninguno de los aspirantes y mucho menos la dignidad de la ciudadanía que participara en este proceso.

Asimismo piden que se realice bajo un proceso de Consulta a toda la ciudadanía que no sea un proceso dirigido exclusivamente a la militancia de los partidos políticos, se plantea entonces que el proceso se legitímese.

Las y los ediles firmantes, expresan su compromiso de mano firme, y sostiene que no se prestaran a ningún tipo de engaño o simulación que se pudiera dar en ese proceso, que pretenda imponer a un candidato carente de legitimidad, porque dicen, “seguramente ira a la derrota al proceso constitucional del1 de julio del presente año.