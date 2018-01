Arremete AMLO contra “nepotismo” de Yunes Linares

Ciudad de México l Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, arremetió contra el “nepotismo” del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien pretende imponer a uno de sus hijos, Miguel Ángel Yunes Márquez, como candidato a gobernador, mientras otro, Fernando, es presidente municipal de Veracruz.

Señaló que es “un descaro, algo cínico, nunca visto; es parte de la corrupción, de la degradación que existe en la actualidad… se requiere una renovación tajante de la vida pública, cambiar el régimen que está podrido, totalmente descompuesto, putrefacto. Estas cosas no se pueden permitir y no podemos quedarnos callados”.

En un video publicado en Facebook, el precandidato de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social dijo que es interesante que los casos de nepotismo tengan que ver mucho con el PAN. Y mencionó el caso de Rafael Moreno Valle, ex mandatario de Puebla, quien “se dice, quiere dejar de candidata a la gubernatura a su esposa; que eso es parte de la negociación que hizo con (Ricardo) Anaya (precandidato presidencial del blanquiazul, PRD y Movimiento Ciudadano).

“No estoy equivocado cuando digo que son lo mismo (PRI y PAN). Lo que pasa es que los priístas son corruptos cínicos y los panistas corruptos hipócritas… No hay duda que el PAN está en una gran crisis de identidad”, afirmó López Obrador.