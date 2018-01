Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

Ni bien había anunciado su renuncia al PAN, Javier Lozano Alarcón cuando apareció en una foto con José Antonio Meade, Enrique Ochoa Reza y Aurelio Nuño Mayer.

El senador por Puebla es vicecoordinador de mensaje y uno de los voceros del precandidato del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade Kuribreña.

Seguramente quien califico de “caciquillo” a Ricardo Anaya antes de renunciar al PAN es el primero de muchos panistas que sin renunciar a Acción Nacional apoyaran a MEADE.

Ya era mucho que todos los que han sido calificados de corruptos si llegan a MORENA los perdona el PEJE.

Apunto estaban de darle la bienvenida a Fausto Vallejo ex priista y es gobernador de Michoacán al Movimiento de Regeneración Nacional pero el tabasqueño dio la orden de que dice mi mamá que siempre no y le dieron un portazo en las narices al papa del que se juntaba con la Tuta.

Actuó a tiempo el candidato de MORENA porque la tunda en redes sociales crecía y amenazaba a restarle más puntos de popularidad y aceptación como ocurrió cuando pidió perdonar y conversar con los delincuentes, narcotraficantes, extorsionadores, secuestradores, violadores y toda clase de lacras.

Aunque en su estado han crecido las muertes por violencia, y toda clase de crímenes Javier Corral Jurado está metido en la campaña de Ricardo Anaya, le dio respiración al cerillo.

El gobernador de Chihuahua es un experto en generar escándalos, aunque mucho de lo que diga sea mentira y puso al gobierno federal en la mira porque según el mandatario chihuahuense no le entregaron recursos públicos por la detención de un colaborador de Manlio Fabio Beltrones Rivera.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público ya aclaró e informó que no solo no le entregaron los recursos autorizados, sino que Chihuahua recibió miles de millones de pesos más como respaldo del gobierno de la república a todas las entidades.

Por lo pronto ante la solicitud de Amparo del expresidente del PRI, el sonorense queda eliminado de buscar un cargo en la Cámara Alta o Baja.

El proceso para nombrar candidato y alianzas para la gubernatura de Chiapas fue tema de dos columnistas en la edición de ayer del Periódico de la Vida Nacional.

La columna “Arsenal” que escribe Francisco Garfias expuso que la corriente ADN del Partido de la Revolución Democrática que coordina Héctor Bautista no está de acuerdo de ir en alianza con el PAN-PRD-MC en la elección de candidato a gobernador de Chiapas.

El periodista dice que incluso esta corriente podría ir en alianza con el PVEM sube el hervidero polaco conforme avanzan los días para definir las candidaturas alianzas y coaliciones.

Mientras “Razones” de Jorge Fernández Meléndez señaló que Luis Armando Melgar Bravo podría ser el tercero en discordia para encabezar una alianza entre el PRI-PVEM y PANAL.

Desde la óptica de quién conoce más temas de investigación policiaca y narcotráfico, considera que ni Roberto Albores Gleasón ni Eduardo Ramírez Aguilar garantizan un caudal de votos no solo para ellos sino para José Antonio Meade de ahí la necesidad de que vaya su amigo de varios años.

Dice que de ir solos tanto Tucanes como Rojos le dejaran en bandeja de plata el triunfo del doctor Rutilio Escandón Cadenas virtual candidato de MORENA, PES y PT.

Seguirán los madrazos en la arena electoral. Porque como dice el colega JJ “Hay en puerta un parto político y es natural los dolores” y despapayes agrego.

El amigo Jovani Salazar se registrará esta tarde en la sede del PRD como aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Es un joven inquieto y la ha buscado desde hace tiempo suerte.

MORENA tiene en el político Carlos Morales Vázquez a un candidato natural que daría pelea en la búsqueda de la presidencia por Tuxtla Gutiérrez tiene experiencia y buen conecte con el electorado sólo falta que lo deje pasar don Andrés Manuel.

Que hay la promesa del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Humberto Pedrero Moreno de que este viernes tengan en sus tarjetas bancarias los recursos pendientes todos los trabajadores adheridos al Sindicato de Salud sección 50 que liderea el médico José Luis Díaz Selvas.

Ojalá y cumplan porque es un derecho que se han ganado los trabajadores de la salud.

En San Juan Chamula, Enoc Hernández Cruz realizó un impresionante mitin al que llegaron miles de simpatizantes de diversos parajes.

El Presidente Estatal de Podemos Mover a Chiapas dijo que “Los chiapanecos debemos sentirnos profundamente orgullosos de nuestras raíces y debemos procurar que los usos, tradiciones, las costumbres y las lenguas originales de los pueblos indígenas se conserven”.

Alejandro Culebro Galván, Auditor Superior del Estado acudió a la firma de convenio de colaboración entre el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas Y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

También acudieron el Comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas, la titular del IAIP, Ana Elisa López Coello y Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC.

Este viernes en el Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez se realizará el Foro para afinar la creación de una nueva Ley de Transportes.

Por cierto, que representantes de transportistas concesionados de la ciudad de San Cristóbal de las Casas se reunieron con directores de la Secretaría de Trasportes y el Delegado de Transportes región Altos para llevar a cabo una mesa de trabajo en donde se analizaron y se propusieron soluciones a las a la demanda de los concesionarios de aquella región, de continuar haciendo operativos.

Los líderes transportista afirmaron que era prioritario dar la continuidad de los operativos interinstitucionales, así como la cancelación de expedientes o revocación de concesiones para quienes estén fomentando el transporte irregular en San Cristóbal de las Casas.

El titular de la Secretaría Mario Carlos Culebro instruyó a los funcionarios de la ST que los vehículos que prestaban el servicio de manera irregular y fueron detenidos el pasado 15 de diciembre, se les iniciará el proceso de cancelación del número de expediente SSCCOM/000002/2001 según los artículos 80 de la Ley de Transporte del Estado de Chiapas y 85 del Reglamento de la Ley de Transportes vigente y que de acuerdo a las denuncias que harán en próximos días se iniciarían los procesos de revocación de concesiones a aquellos transportistas que están fomentando el transporte irregular en esa región, con base en los artículos 73, 78, 80 de la Ley de Transportes y los artículos 85 y 135 del reglamento de transportes vigentes.

Animo y a seguir orando por la salud de mi hermana.

Gracias por el favor de su atención comentarios a conejorapidos@hotmail.com.