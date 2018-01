Al Son del texto

Tal pareciera que como no lograron hacer cambios en Morena, ahora resulta que se estima pueda darse un voto cruzado que pueda hacer ganar a Andrés Manuel López Obrador en las federales y a otra propuesta partidista en la entidad, porque Rutilio Escandón Cadenas no es la propuesta que muchos seguidores del tabasqueño esperaban.

La verdad aparte de Plácido Morales Vázquez, que es de los que concursaron de los que más trabajo de cobertura ha realizado en favor de Morena, no se veía otra propuesta aparte del senador Zoé Robledo, de reciente arribo al Movimiento de Renovación Nacional luego de renunciar al PRD, partido que originalmente lo abanderó en 2012.

La cuestión es que el voto cruzado es razonado, esto es no es propio de militantes y si de los llamados libres pensadores políticos que miden lo que es más que los apasionamientos, aparte de que el pre candidato de Morena ya tiene trabajo hecho y desde luego pacto con la estructura de su partido para el trabajo político que se avecina en la contienda, pues a cómo se ven las cosas electoreras, no va a darse una contienda muy limpia que digamos.

¿Pero cuáles serán las culpas del ex magistrado?

Si la versión es el haber desempeñado el cargo de presidente del tribunal durante una administración diametral como lo podría ser el PVEM, hay que precisar que en ésta, hay funcionarios de todas las siglas con registro, desde jefes de oficina hasta secretarios, y no han merecido los mismos señalamientos, a lo mejor porque no ocuparon un cargo de relevancia como lo es el poder judicial.

En la lógica electoral, aclaro, lo obvio para fortalecer el triunfo de AMLO, qué mejor que sus candidatos en los estados ganaran también la elección correspondiente en las nueve entidades a disputar en éste año, pues legitimaría el triunfo del tabasqueño con mucho.

Ya vimos que el PAN pareciera no preocuparse por las entidades en dónde no tiene presencia, pues aun la cosa interna el abanderado del Frente, que es Ricardo Anaya, no se ha dignado en venir a Chiapas, a lo mejor porque aún no hay definiciones, pero el priista José Antonio Meade sí, pues inició su precandidatura en la entidad.

No son pocos ciertamente los que han manifestado que están con Andrés Manuel y no con el de Venustiano Carranza, de quien hay que decir que la buscó en dos ocasiones anteriores, por las siglas del PRD y no lo dejaron pasar.

Esta vez la tiene y la contiene, y su trabajo será ya no solo convencer a los de adentro que lo ven con distancia, sino también a un conglomerado social bastante agotado de postulaciones que posteriormente voltean el rostro a los ciudadanos y hasta colocan a los sectores en predicamentos financieros a falta de presupuestos y pago de compromisos facturados.

Es de los dos aspirantes a la gubernatura por así decirlo ya definidos, igual no se preocupa tanto por el llamado voto cruzado, que en porcentaje global puede ser bajo, pero no estaría de más hacer lo necesario para convencer a esos morenitas.