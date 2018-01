Al Son del texto  

Tina Rodríguez

Gloria Castellanos Balcázar, desaparecida desde el viernes 12 de enero, fue localizada sin vida en un pozo ubicado en un terreno baldío en la zona sur poniente de Tuxtla Gutiérrez.

La joven tuvo la desgracia de toparse con dos asesinos, en momentos en que andaba trabajando, quienes la privaron de la vida en uno de los tantos casos de feminicidios que se registran en nuestro estado, por la prepotencia y machismo y falta de respeto por el derecho de terceros y a la vida, que está haciendo víctima a las mujeres de casos como éste que lamenta, es cierto, toda la sociedad, pero que al parecer resulta imposible erradicar.

Menosprecio a la mujer, celos patológicos y violencia intrafamiliar son las principales causas de los asesinatos dolosos de mujeres, fenómeno que en años recientes ha ido en aumento en la entidad, y aun las protestas y señalamientos, al parecer no existe manera de activar una campaña salvo sea la personal de nosotras, ante tanto acoso, asedio y atentados como el que sufrió la joven Castellanos Balcázar.

Hoy se realizará una marcha de protesta, una más por otra más que es víctima del machismo, de la lujuria, de los celos, de tantos factores que motivan esta prepotencia de golpear y privar de la vida a una mujer, sabedores que es fácil agredirla entre dos.

La impotencia, el coraje y la protesta por más, no van a devolverle la vida a la hoy motivo de una nueva ola de indignación, pero sí debería generar ya nuevas estrategias y protocolos de seguridad para las mujeres, en un Chiapas que aparenta ser de alto nivel de seguridad, descuidando a personas que son de alta peligrosidad como esos asesinos que la victimaron en un salón de fiestas cuando fue a recoger materiales para celebraciones que fueron alquilados días antes.

Qué lamentable suceso, que nos llena nuevamente de alarma e impotencia, y que no ha merecido pronunciamiento de la acéfala institución de empoderamiento a la mujer, y solo las activistas van a dar la cara, otra vez, por este feminicidio en Chiapas.

Al Son que me toquen

Ojalá no vayan a politizar este caso, y busquen culpables en dónde no los hay, más que la sed de sangre de los asesinos.

Ojalá que no aparezcan oportunistas para ganar figura en busca de sus aspiraciones políticas.