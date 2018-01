Al son del texto

Tina Rodríguez

Desde que Morena se sumó a la estrategia de ir tres partidos en un mismo paquete, aunque uno como en las demás ternas parece no ser del mismo tenor, ha crecido la expectativa además de la forma peculiar de Andrés Manuel López Obrador para atraer los reflectores, al designar a Alfonso Durazo como su opción para titular de Seguridad Pública en caso de ganar la elección. Este personaje fue secretario particular del asesinado candidato a la presidencia del PRI, Luis Donaldo Colosio, misma función que desempeñó con el expresidente Vicente Fox, uniéndose desde 2006 al proyecto del tabasqueño.

Todos sabemos que Morena con tres años de vigencia como tal se ha convertido en un gran factor de decisión política, con grandes posibilidades de triunfar el uno de julio, y aun se había mantenido sin aliados en su conformación, es sabedor de que la contienda presidencial requiere de otros ingredientes, por lo que los dirigentes de Morena y el propio AMLO, decidieron sumar algunos de los partidos minoritarios que deambulan en busca de sobrevivencia, porque esa es la verdad, pero que finalmente suman votos.

El Partido del Trabajo ha sido aliado de siempre del tabasqueño, e incluso estuvo a punto estuvo de perder su registro en la pasada contienda electoral de 20015 y que subsistió gracias al apoyo del PRD, gracias a una elección extraordinaria en dónde el PRD no presentó candidato y se canalizaron los votos hacia ese partido por parte del voto duro perredista en un distrito de Zacatecas.

El PT fue el primero en aliarse alrededor de la candidatura presidencial de López Obrador, consciente de que de otra forma estaría expuesto a perder su registro como partido y quedarse sin la chuleta presupuestal de la que ha vivido por más de veinte años, aun ha sido fuertemente cuestionado por una serie de circunstancias ajenas a las actividades políticas y enmarcadas dentro de los negocios privados.

Aun con eso lo aceptó el Morena.

La adición del PES, surgió después de que este partido intentó todo. Sumarse con el PRI, con el Frente Opositor, para finalmente negociar con Morena, en términos ventajosos. El Partido Encuentro Social surgió en los comicios federales el 2015 y sobrevivió a los resultados, con más votos que el PT, eso sí.

El PES se dice es de tendencia conservadora, religiosa para muchos: en el Congreso Federal incluso, no ha sido aliado de Morena. En algunas leyes controvertidas ha apoyado las propuestas del PRI y el PAN, en las que Morena se ha pronunciado en contra. En 2016, el PES votó al menos dos de las leyes importantes en oposición a Morena: apoyó al PRI contra la máxima publicidad en la Ley de responsabilidades administrativas (Ley 3 de 3), y al PAN contra el reconocimiento en todo el país del matrimonio igualitario.

Tiene más diputados federales que el PT.

Así que la presencia política de este partido es mayor en la terna de “Juntos haremos historia” que el PT, que es algo de lo que poco se ha hablado, y que ha ido reestructurando sus dirigencias con gente que tiene trabajo político con antelación incluso en otros partidos, en algo que ha ido haciendo también Morena, constantemente, y que se puede observar con el nombramiento de Alfonso Durazo, un priista-panista que ahora es de izquierda.

Así el PES, que apoya a un abanderado de progresista y para nada conservador como lo es López Obrador.