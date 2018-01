Al Son del texto  

Tina Rodríguez

María Elena Orantes se mantiene contra viento y marea en la primera posición de los que aspiran a la gubernatura por parte del llamado Chiapas al Frente, mientras que Rutilio Escandón por Morena, PT y PES, y la duda sigue en la posibilidad de que el PRI y el PVEN vayan juntos, y en caso de que sí, tendrán que decidir ambos partidos entre Eduardo Ramírez Aguilar del PVEM y Roberto Albores Gleason del PRI, éste último con menos popularidad que el primero en el ánimo chipaneco de los que siguen a estos políticos.

Aparecen otros aspirantes con menos posibilidades en la medida en que pasan los días, y se marcan preferencias, entre ellos José Antonio Aguilar Bodegas, quien renunció al PRI, y Francisco Rojas Toledo, para muchos la mejor carta del PAN para poder disputar la posibilidad de ser candidateado.

Hasta el momento, no hay nada definido en éstos últimos pues tanto Rutilio Escandón como María Elena Orantes, ya tiene definición al menos por los partidos a que pertenecen: Morena y Movimiento Ciudadano.

No se espera que el PT o PES, presenten precandidatos a la gubernatura, por lo que se supone que Escandón ya es el seguro, en tanto Orantes, tiene el apoyo de su partido, cuyo dirigente nacional, Dante Delgado, dejó en claro en su reciente visita a Chiapas, que van con ella, en el entendido de que el compromiso de México al Frente es en el ámbito federal, y en cada entidad éste y los demás integrantes de este frente pueden optar por la libre o aliarse a otras propuestas locales en su caso.

Falta ahí el detalle de que, el 15 de este mes los partidos que se coaliguen tendrán que presentar ante el órgano electoral estatal, una carta de intención, y para finales de mes, tener definido su candidato a la gubernatura del estado.

Así el panorama hasta el momento, mientras en las redes y medios los grupos se dan con todo, en una guerra sucia que anuncia el cómo van a tratar de ganar la elección, y solo esperemos que no lleguen a la violencia como ha sucedido ya hasta en dos ocasiones entre el PRD y Morena en la ciudad de México.

En Chiapas no se ha llegado a esos extremos, lo que no quiere decir que no suceda, y que desde luego son reacciones patrocinadas por los que ven a lo mejor perdidas sus posibilidades de ganar desde ahora, o no llegar a ser candidato en su caso local.

Así aún muchas cosas están en veremos, salvo los que ya se ven más o menos definidos por parte de sus partidos de origen.