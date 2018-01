90% de infecciones respiratorias no ameritan antibiótico: médica

Ciudad de México l Un 90 por ciento de las infecciones respiratorias son de tipo viral y no bacteriano, es decir, no requieren del uso de antibióticos y suele incluso ser auto limitado, es decir aliviarse por sí solo, como en el caso de los resfriados.

Sin embargo, es una costumbre muy arraigada entre la población el uso de antibióticos, pero es incorrecto y muy nocivo auto medicarse cuando se presenta una infección de vías respiratorias, afirmó la médica adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 91 del IMSS en Jalisco, Carolina Hernández Ochoa.

La especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aseguró que cuando una persona consume antibiótico sin necesitarlo, lejos de resolver el problema crea uno mayor: la resistencia a medicamentos.

“Hay muchos virus que afectan al sistema respiratorio. Los síntomas pueden ser fiebre mayor a 38 grados o hasta 40, tos seca o con flemas, flujo nasal, dolor de cabeza y dificultad respiratoria. Lo más común es que se trate de haemophilus influenzae, es decir un resfriado común o influenza, por lo que no se requiere de antibióticos”, estableció.

Sólo un médico es capaz de diagnosticar la causa de una enfermedad respiratoria, por lo que en lugar de recurrir a la automedicación, Hernández Ochoa recomendó a la población ir a consulta especialmente cuando ya hay algún tipo se secreción nasal o por la garganta amarillo o verdoso.

“Son los menos casos, representan 10 por ciento o incluso menos de los pacientes. También puede ocurrir que si no se tienen los cuidados necesarios, un cuadro viral se complique con una bacteria”, añadió la experta, pero esa decisión no puede tomarse ni en niños ni en adultos sin ayuda médica.

En este sentido, destacó la importancia de evitar la dispersión de los virus o bacterias causantes de infecciones respiratorias en el hogar, utilizando cubre bocas, así como lavarse frecuentemente las manos, utilizar pañuelos desechables.

Evitar los lugares demasiado concurridos, beber agua simple, alimentarse de manera balanceada e ingerir vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico. Finalmente pidió a la población vacunarse contra la influenza estacional cada año. (Fuente/Notimex)