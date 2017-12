Si piden imposibles en el TLCAN, México dirá que no: Guajardo

Ciudad de México l El secretario de economía, Ildefonso Guajardo, destacó que en las siguientes rondas de negociaciones del Tratado del Libro Comercio de América del Norte (TLCAN), si piden imposibles, México dirá que no.

“Tengo que estar sentado con la convicción de que si me piden imposibles puedo decir no, porque si no estuviera en esa condición, estaría poniendo todos los intereses México en riesgo”, aseveró.

Tras participar en la conferencia “Política comercial de México en un entorno complejo y cambiante”, en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aseguró que México está listo para la sexta ronda de negociaciones del Tratado del Libro Comercio de América del Norte (TLCAN), incluso, si éste no se concretara.

México no sólo está preparado para ese escenario, agregó, sino que lo ha demostrado desde que arrancó la negociación.

El funcionario confía en que se llegue a una negociación aceptable, sin embargo, señaló que, de los 30 temas en análisis del acuerdo trilateral, 10 tienen que ver con la modernización. El resto de los temas tienen un grado de complejidad, en donde los negociadores de Estados Unidos tienen la presión de sus sectores como el agrícola y automotriz, en búsqueda de incentivos cómodos para ellos.

“Creo que hay posibilidades serias de concluir un Tratado aceptable para las partes, pero como lo he dicho en varias ocasiones, la mejor manera de tener un buen acuerdo es estar listos para no tenerlo y para no tenerlo, hay que tener un buen horizonte sobre las fortalezas del país en materia de comercio”.

Sobre si el TLCAN “es malo para Estados Unidos”, dijo que, desde nuestro país, “tenemos que influir positivamente en la comunicación, para que esas visiones distorsionadas se corrijan a una realidad donde ha habido beneficios para todos. Para hacerlo, tú necesitas apoyarte en una estrategia integral de funcionamiento de medios, de acceso y comunicación”, enfatizó.

Al ser cuestionado sobre la liberalización de los precios de las gasolinas, Guajardo, aseguró que ello beneficia a los consumidores.

Dijo que estas variables se manifiestan estables, y no habrá presión para que suban los precios.

“Al haber muchos jugadores en el mercado, garantiza honestidad en la competencia y buena prestación del servicio”, finalizó. (Fuente/El Sol de México)