Rumbo político

Victor M. Mejía Alejandre

Neftalí Del Toro Guzmán presidente municipal constitucional de Tapachula de Córdova y Ordoñez cumpliendo disposiciones legales que marcan nuestras leyes, presento ante la ciudadanía de ese municipio costeño su segundo informe de labores, en lo que fue un acto republicano que congrego a personajes de la política y de la vida social, destacando entre otros el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Willy Ochoa, el secretario de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, Adolfo Zamora Cruz, quien por cierto llevo la representación del Gobernador, Manuel Velasco; los diputados Locales, Rubén Peñalosa y Alejandra Cruz Toledo; el presidente Municipal de Comitán, Mario Antonio Guillen y Juan Carlos Orellana de Tuxtla Chico.

Así como la presidenta del DIF Tapachula, Marisol Cajica de del Toro, su amigo personal y director General del COBACH, Jorge Enrique Hernández Bielma; así como el Magistrado, José Alonso Culebro, representante del Poder Judicial en Chiapas, y representantes de la Iniciativa Privada y Social de ese municipio, junto a ex presidentes de Tapachula y destacadas personalidades del ámbito educativo, salud, seguridad, cultural de los tres niveles de Gobierno.

Del Toro Guzmán de frente a su pueblo fue claro al afirmar que cumplir es dar resultados, a la vez que expuso los importantes avances en materia de salud, infraestructura, seguridad, turismo, desarrollo económico, empoderamiento de la mujer, desarrollo rural, cultura, recreación y deporte, entre otros rubros que han sido fundamentales para sentar las bases del desarrollo del municipio que se honra presidir y en donde pese a los gritos desgarradores de los voceros de la maldad y de aquellos que claman por beneficios que recibían en administraciones pasadas queda claro que el trabajo es el símbolo de su administración.

La disciplina financiera, impuesta por el alcalde junto con la gestión permanente y el compromiso con los sectores vulnerables, generan importantes avances aseguró Neftalí Del Toro Guzmán quien pese a los agoreros de la maldad esos que le apuestan a que a Tapachula le vaya mal para que a ellos les vaya bien; ese municipio goza de finanzas sanas y de avances en los diversos rublos que la sociedad reclama y los hechos pese a la proclama de los proclamadores de las desgracias están a la vista de los tapachultecos, que hoy gozan de una vida más digna y una mayor seguridad pese a los difíciles momentos que en esa materia se vive no solo en Chiapas también en todo el país. Los hechos hablan por sí solos, así las cosas.

Se va Nuño entra Roldan.

Que el ahora exsecretario de Educación Pública, el controvertido Aurelio Nuño Mayer, fue sustituido por el político y culto Otto Granados Roldán, ex gobernador de Aguascalientes consultor, académico y diplomático, que ha desempeñado una extensa carrera en la actividad profesional y académica, así como en diversas funciones de gobierno y los asuntos internacionales.

Esto luego de que el controversial Aurelio Nuño coordinara campaña del precandidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, para coordinar su precampaña con rumbo a ser el candidato priista a la Presidencia de la República. Que le vaya bien al joven político cuya virtud es ser leal a Peña Nieto, seguramente en su nuevo trabajo sumara reclamos contra el candidato por su paso en la secretaria que ayer dejo.

Otto Granados Roldán tiene entre su historial laboral el haber sido; secretario particular del secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles; Director General de Comunicación Social y Portavoz de la presidencia de la República; Gobernador del estado de Aguascalientes; Embajador de México en Chile y Director General del Instituto de Administración Pública del Sistema Tecnológico de Monterrey. Así las cosas.

Municipios.

Como parte de la agenda política en apoyo a las mujeres, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, acompañado de la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMME), Patricia Robles Gallegos, puso la primera piedra de lo que será el Centro de Capacitación y Salón de Usos Múltiples al poniente de la capital chiapaneca. Dicho Centro busca brindar capacitación para el auto empleo, protección y asesoría con apoyos profesionales en servicios jurídicos, psicológicos, de activación física y recreativa para mujeres de la capital chiapaneca, lo cual ayudará a mejorar las acciones de inclusión y desarrollo para el empoderamiento de la mujer…

Con el Centro de Información Tapachula inaugurado por el presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, el municipio se convierte en el primero en todo el país en contar con un espacio físico donde los ciudadanos pueden mediante una interacción directa, obtener datos estadísticos, salarios, inversión en materia de infraestructura, entre otros rubros que les permitan tomar decisiones y conocer en que se invierten los recursos públicos.

Del costal de cachivaches.

El diputado Marcos Valanci Buzali abordó la máxima tribuna del estado de Chiapas para hablar sobre el conflicto territorial entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, Chiapas, que ha provocado el desplazamiento de más de 5 mil habitantes de las comunidades indígenas de ambos municipios, por el clima de inseguridad existente en la zona. El legislador subrayó que es pertinente mencionar que este problema agrario data de más de 40 años atrás, como consecuencia de una resolución de la Secretaría de la Reforma Agraria que no consideró la colindancia natural e histórica marcada por el río entre ambos territorios… El programa “Pueblos Mágicos” es fundamental para el desarrollo de las comunidades que cuentan con el potencial para ser reconocidos de esta manera, señaló la diputada Isabel Villers Aispuro… Necesario e impostergable coordinar acciones con instituciones públicas estatales, a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, manifestó Emilio Salazar Farías, resaltó que ante el panorama que presentan distintos estados de la República, ante el Pleno de la Cámara de Diputados se ha presentado un punto de acuerdo para exhortar a los gobernadores para designar a la titular del Instituto Estatal de las Mujeres -en donde no lo haya-, para crear y fortalecer programas que prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen la violencia contra las mujeres… victormejiaa@gmail.com, cel. 9611510984, 9611171419 visita el blog; http://rumbopolitico.blogspot.com, visítanos también en http://issuu.com/victormejia