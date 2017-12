Regresan comuneros de Chalchihuitán, tras 14 días de plantón en Tuxtla

Dicen que esperarán el fallo del próximo 15 de diciembre Este conflicto data desde hace más de 40 años, por un predio de 364 hectáreas desde 1973 cuando los pedranos invadieron un espacio conocido como Campo “Los Toros”

Jairo Camacho/Agencia ReporteCiudadano l Comuneros del municipio de Chalchihuitán que permanecieron 14 días en plantón en el centro de Tuxtla se retiraron con las manos vacías pues el Gobierno del Estado demostró una vez más su indolencia, pues no hubo ningún avance para la solución al conflicto agrario, ni al tema de desplazados.

Nicolás Pérez Girón representante de Bienes Comunales de aquel municipio expuso que Rosa Pérez Pérez alcaldesa de San Pedro Chenalhó, condicionó la liberación de los caminos para que por fin hubiera acceso a las comunidades de San Pablo.

Dio a conocer además que el paso a Chalchihuitán es parcial y no total como se ha dado a conocer en algunos medios de comunicación.

Agregó que debido a las amenazas del grupo armado y por tratarse de la alcaldesa que pertenece al Partido Verde Ecologista de México no han tomado cartas en el asunto, por lo que desde el pasado lunes que iniciaron las negociaciones no existen avances sustanciales para solucionar el tema agrario, pero también el tema urgente de los desplazados.

Respecto a la resolución que se dio en días pasados en que se logró la liberación de los caminos, Díaz Pérez aseguró que el paso es parcial pues Rosa Pérez destapó dos tramos, el que corresponde al tramo de las Limas, el Ejido Pom y Tijera Canaluntic sin embargo no deja pasar los vehículos y los pocos pobladores permanecen retenidos.

Por lo que lamentó la actitud del gobernador Manuel Velasco Coello y del secretario de Gobierno quienes se comprometieron a aplicar el estado de derecho desde el pasado 16 de noviembre, pero el grupo paramilitar sigue operando impunemente.

Fue en 1975 cuando se dio la resolución presidencial y hasta 1981 no existía problemas pues al municipio de San Pedro se le otorgó la parte invadida. Posteriormente y ya con la resolución, Chenalhó intentó invadir nuevamente violando con ello las leyes federales.

Son los habitantes de San Pablo quienes cuentan con la documentación y un plano definitivo, por lo que un fallo que favoreciera a los habitantes de Chenalhó por parte del Tribunal Agrario el próximo 15 de diciembre no sería aceptado por el municipio de Chalchihuitán, pues el vocero subrayó que sería ilegal.

En este escenario los comuneros expresaron que en la resolución esperan verse favorecidos, además de exigir a las autoridades se aplique el estado de derecho y los desplazados puedan regresar a sus hogares.

Sin embargo, los habitantes de Chalchihuitán retornaron al municipio pues dieron a conocer que no hubo ningún avance ni negociaciones con las autoridades estatales, por lo que esperarán el fallo del próximo 15 de diciembre.

Además de lo antes expuesto denunciaron también hostigamiento por parte de la policía contra los comuneros que han intentado dialogar con las autoridades a quienes pareciera que no les importa que esté en juego miles de vidas humanas.