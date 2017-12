¿Preparativos?

Desde luego que hay que darles seguimiento y monitoreo a los programas sociales; ello sirve para evaluar el alcance o la factibilidad de éstos, pero el no hacerlo tampoco quiere decir que se apliquen mal, aunque sí dificulta conocer el beneficio real y de cobertura a la hora de hacer el concentrado.

La CONEVAL rebeló que Chiapas está entre las entidades que menos aplica evaluación y monitoreo a sus programas sociales, aunque los resultados de dicha aplicación se conocen al concentrar la información del cumplimiento de metas, cosa que sucede ahora en que, me imagino, se concentra la información en todos los sectores y dependencias e instituciones con motivo del V informe de gobierno de Manuel Velasco Coello.

Falta un mes para ello, en enero, por lo que posiblemente empiecen a aparecer las frases relacionadas a los cuatro ejes centrales del Plan estatal de gobierno, del cual se desprenden diez puntos sectoriales en todo tipo de cobertura promocional.

Ya sabemos que los ejes del gobierno de Manuel Velasco son cuarto: Desarrollo, Crecimiento, Medio Ambiente y Bienestar, representados por cuatro aros en colores rojo, amarillo, verde y celeste –que no azul- y que desde luego inocente aquel que los disocie del mensaje político a los partidos con mayor representatividad en el estado, y que han hecho buen uso de esos colores: PRI –rojo-, PRD –amarillo, PVEM –verde- y PAN –celeste, en un llamado al conjunto, a la coincidencia para sacar a Chiapas del rezago social en que permanece.

Sí, en el que permanece, y del que al contrario, incrementa sus porcentajes que esperemos se diga claro en ese informe que seguramente solo será por escrito.