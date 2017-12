Miente Gobierno sigue bloqueado camino: Iglesia Católica

Milena Mollinedo/Quadratín Chiapas/San Cristóbal de las Casas l El padre de la parroquia del municipio de Chalchihuitán, Sebastián López, aseguró que sigue cerrado el paso en el crucero Las Limas-San Cristóbal, por lo que la gente no puede entrar ni salir del lugar.

Con respecto al acuerdo entre Chenalhó y Chalchihuitán, para abrir el camino respondió: “No es cierto que se haya abierto el paso, continuamos incomunicados, tan es así que él tuvo que ir a a Simojovel, a buscar un cilindro de gas, porque sigue tapada esta importante vía de comunicación, por nativos de Chenalhó”.

En entrevista telefónica, el sacerdote dijo: “hace 15 minutos me comuniqué con la gente de Chalchihuitán, intentaron pasar y no los dejaron los de Chenalhó, los regresaron, sigue la tensión e incertidumbre” Es mentira la información del gobierno de Chiapas: “la cosa sigue igual y mucha gente de Chalchihuitán está triste porque no puede salir ni tampoco entrar a Chalchihuitán”, señaló.

Ante esta situación, Sebastián López, hizo un llamado al gobierno estatal y federal, para atender este problema de forma inmediata porque están incomunicados alrededor de 20 mil habitantes de 37 comunidades de Chalchihuitán.

Y lo peor de todo “es que no tenemos donde pasar los alimentos”, hay que dar una gran vuelta de varias horas para llegar a Simojovel, aunque reconoció que Protección Civil ha llevado ayuda humanitaria a los desplazados, pero la situación sigue tensa, insegura y muy preocupante, por lo que puede pasar cualquier cosa” El representante de la Iglesia Católica, de igual forma confirmó que pobladores de Chenalhó retuvieron a funcionarios de Protección Civil y a gente de Chalchihuitán a quienes retuvieron y posteriormente liberaron a los retenidos.

El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://chiapas.quadratin.com.mx/principal/gobierno-chiapas-miente-siguen-bloqueado-caminos-iglesia-catolica/