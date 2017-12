Inflación cederá si peso no sufre sobresaltos: Banxico

Ciudad de México l El nuevo jefe del banco central de México, Alejandro Díaz de León, dijo ayer viernes que la inflación en el país debe converger a la meta del 3.0 por ciento el próximo año si el tipo de cambio se mantiene ordenado y no sufre sobresaltos.

Díaz de León comenzó el viernes su mandato al frente de la entidad monetaria en sustitución de Agustín Carstens, en momentos en que el índice de precios al consumidor muestra uno de sus picos más altos desde la crisis de 2008.

Hasta la primera mitad de noviembre la inflación en México se aceleró inesperadamente a un 6.59 por ciento, aunque la entidad espera que vaya cediendo gradualmente.

“Si se da un escenario en el que el tipo de cambio mantiene una cotización ordenada y sin sobresaltos y los choques en la inflación no subyacente se deshacen el año entrante, sí vamos a ver una convergencia hacia el 3.0 por ciento”, comentó Díaz de León, en una entrevista con la cadena Radio Fórmula.

El peso mexicano ha sufrido volatilidad desde que en noviembre del año pasado ganó la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, quien ha amenazado con abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que también integra a México y Canadá si no logra renegociarlo a su favor.

Díaz de León también dijo que el mercado cambiario ha sido rápido para incorporar perspectivas sobre la renegociación del TLCAN que llevan a cabo los tres países socios y agregó que dados los riesgos existentes, la Junta de Gobierno de la entidad mantendrá una postura prudente.

Analistas privados elevaron a un 6.5 por ciento el pronóstico de inflación de México al cierre de 2017, y a 3.84 por ciento a finales del próximo año, de acuerdo con una encuesta entre analistas del Banco de México (central) difundida el viernes.

El banco central ha dicho que espera que en lo que resta de 2017 la inflación general ceda terreno y acentúe su tendencia a la baja durante el próximo año. (Fuente/ Reuters)