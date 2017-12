Fortalece SSyPC seguridad a cuantahabientes

Ezequiel Gómez García l Con la finalidad de prevenir robos a cuenta habientes en esta temporada de pagos de aguinaldos la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, convoco a los trabajadores que recibirán los incentivos económicos y a los empresarios que cumplirán con estos derechos con su plantilla laboral, utilizar el programa de “Seguridad a Cuentahabientes” para evitar que los amantes de los ajeno aprovechen la ocasión.

La dependencia que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo que el programa de acompañamiento a la ciudadanía para realizar movimientos bancarios tiene como finalidad prevenir el robo y cuidar de la integridad física de los usuarios de sucursales bancarias.

Esta estrategia consiste en que personal operativo se traslada al lugar que indique el cuentahabiente para acompañarlo a la sucursal bancaria o bien el policía puede escoltar desde el banco a su destino a cualquier cuenta habiente que realice un retiro en efectivo.

La dependencia responsable de la seguridad en Chiapas precisó mención, que el policía, no tiene en ningún momento contacto con el dinero o con la información de cantidad o destino, ya que la intención es que la población que recurra a retirar fuertes cantidades, estén seguros y resguardados.

Si retiran dinero del banco, no ir solos, de preferencia ir acompañados de un familiar o personas de confianza; al momento de salir de alguna sucursal o cajero electrónico cerciorarse de que no haya alguien que los siga, sea un auto o persona sospechosa, si es así, continuar hasta encontrarse con algún policía, patrulla o caseta de vigilancia

La SSyPC recomendó a los ciudadanos tomar algunas medidas preventivas para evitar ser víctimas de robo y recordó que, para solicitar el servicio, puede ser por la cantidad que deseen, ya que no solo aplica para fuertes cantidades de dinero.

Hay que destacar que el servicio consiste en solicitar el apoyo a través del número directo 61-7-70-20 con extensión 160-00 y 164-23, y personal operativo de la institución se trasladara al lugar que indica el cuentahabiente para acompañarlo a cualquier sucursal bancaria o bien el policía puede acompañar desde el banco a su destino a cualquier cuentahabiente que realice un retiro en efectivo.