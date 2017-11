Trabajaremos para que los independentistas pierdan en Cataluña: Rajoy

Madrid, España l El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró ayer martes que trabajará para que los independentistas catalanes pierdan las elecciones regionales del próximo 21 de diciembre, y pidió para ello una participación “masiva”.

“Vamos a trabajar para que no ganen las formaciones independentistas”, aseveró el dirigente conservador en una entrevista con la radio COPE, cuando los partidos están preparando esta semana sus listas electorales.

Rajoy convocó esas elecciones como parte de una inédita intervención de la autonomía catalana, con la que quiere poner fin al desafío de los líderes secesionistas.

Amparándose en el artículo 155 de la Constitución española que permite controlar directamente algunas competencias regionales para restablecer el “orden constitucional”, cesó el mes pasado a todo el gobierno catalán y disolvió la cámara regional, que el 27 de octubre declaró unilateralmente la independencia.

Ahora, hace “un llamamiento a que haya una participación masiva”, a fin de que se impongan los partidos favorables a la permanencia de Cataluña en España. Su formación, el Partido Popular, fue apenas la quinta lista más votada en los últimos comicios regionales, en septiembre de 2015, con 8,5% de los votos, aunque en el llamado “bloque constitucionalista” también están Ciudadanos (primera fuerza opositora de la cámara saliente) y los socialistas, tercera fuerza política.

Rajoy incidió en que esas elecciones se convocaron “para que deje de aplicarse” el artículo 155, aunque dejó planear cierta ambigüedad sobre el período de intervención de la autonomía, al destacar que gane quien gane, “tiene que cumplir la ley”.

Actualmente, ocho de los 14 miembros del gobierno catalán cesado están en prisión provisional, sospechosos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por su papel en el proceso independentista.

El presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, se encuentra en Bruselas y está reclamado por la justicia española. Quiere ir a las elecciones encabezando una lista llamada Juntos por Cataluña, que espera sea transversal y vaya más allá de su formación, el Partido Demócrata Catalán (PDeCAT).

Rajoy destacó que todos ellos, incluyendo los encarcelados, “pueden presentarse a las elecciones, porque no han sido inhabilitados” por la justicia.

No obstante, valoró que en su opinión han quedado “inhabilitados políticamente”, por haber “engañado a los ciudadanos de Cataluña” afirmando que no habría fuga de empresas y que la causa secesionista lograría apoyos en Europa.

Desde el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre, más de 2.400 empresas sacaron de Cataluña su sede social.

La previsión de crecimiento del país en 2018 del actual 2,3% podria elevarse hasta el 3% si la situación se estabiliza, afirmó Rajoy. (Fuente/Afp)

Related