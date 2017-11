Rumbo político

Queda claro; el PVEM no ir en alianza en Chiapas y ERA será el candidato

No por tanto madrugar amanece más temprano, y es que en la vida y en la política todo tiene su tiempo y su espacio; eso el político de clase, buen perfil y de aspiraciones claras lo sabe y lo respeta; no así sus pregoneros que como buenos tontos útiles actúan por iniciativa propia cometiendo graves errores que pueden dañar, los intereses, aspiraciones y figura de su protector y amigo que aspira a una mejor estadía en el mundo de la política.

Decíamos que esos tontos útiles ocultos en el anonimato el pasado martes filtraron vía las redes sociales que Eduardo Ramírez Aguilar; Mejor conocido como el Jaguar Negro había sido ungido como candidato del PVEM para la gubernatura del estado luego de reunirse con cuadros importantes del partido verde en Chiapas; ¡falso de toda Falsedad!

Eduardo Ramírez Aguilar, ciertamente en su papel de presidente del partido Creado por Don Jorge González Torres, en nuestra entidad; se reunió con aspirantes a presidentes municipales de cara al proceso electoral del 2018, allá en un acto en algún lugar en la cabecera municipal de Berriozábal.

Fue una reunión de trabajo partidista común y corriente sin destapes ni nada parecido y si sin dudarlo fue un espacio donde se habló de la posibilidad de que el partido del tucán no vaya en alianza con algún partido político al menos en el proceso electoral de Chiapas.

Y es que desde meses atrás se ha dicho que al Partido Verde le alcanza para ganar la gubernatura, y más aún luego de las expectativas de que en las alecciones del Estado de México en donde en alianza con el PRI perdió el registro local al obtener un escaso 1.25%, cuestan que los envalentona en Chiapas porque aquí tienen un botín de casi 700 mil votos con los que de ser realidad ganarían con suma facilidad la gubernatura y hasta el congreso local ya que este partido tiene los cuadros probados de sus militantes con capacidad y experiencia para ir solos en la elección al gobierno del estado, con un candidato que salga de las bases de tal instituto político y ese sin duda será Eduardo Ramírez Aguilar, falta poco para saberlo, de eso no hay duda, así la cosas.

Al fin autoridades escuchan los reclamos de los editores.

Los editores de varios diarios chiapanecos que desde hace unos días se mantienen en una protesta por la falta de pagos de sus facturas; al fin fueron escuchados por el gobierno del estado en la persona de Roberto Rubio Montejo, secretario Técnico del Gobernador Manuel Velasco Coello, quien en esta reunión se hizo acompañar Enoc Hernández Cruz dirigente partidista y con ligas con los medios de comunicación de nuestra entidad.

Ambos personajes luego de escuchar los reclamos de los dueños de periódicos se comprometieron a tener una solución definitiva del pago de adeudos al mediodía del próximo viernes, se espera que así sea ya que son y largos meses de cerrazón oficial y de negar el pago de los compromisos contraídos durante varios meses, incluso años.

En el acercamiento con el funcionario estatal y el líder partidista estuvieron presentes en la negociación Leticia Hernández Montoya, directora de Expreso Chiapas; Gonzalo Núñez de León, director de El Sol de Chiapas; Alfonso Grajales Cano, director de Es! Diario Popular; Noé Farrera Morales, director de Péndulo de Chiapas; Leopoldo González Cal y Mayor, director de Ecos del Valle; Sergio Melgar Recinos, director de Código Sur; Fredy López Arévalo, director de la Revista Jovel; Delmar Román Díaz, del Ciudad Real Hoy; y María Cruz Chirino, directora de diario Récord de Tonalá, entre otros así como trabajadores de los medios de comunicación quienes también reclaman la entrega de los emolumentos acordados y que se les han conculcado de forma perversa, al tiempo así las cosas.

Municipios.

En homenaje al aniversario 125 de Tuxtla Gutiérrez como capital del estado de Chiapas, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública plasmó en sus billetes imágenes de la ciudad, como la Catedral San Marcos, Museo de la Ciudad, Calzada de los Hombres Ilustres, el escudo oficial, entre otros íconos culturales.

El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor hizo extensivo su agradecimiento a la Lotería por sumarse a este gran recuerdo cultural e histórico, pues de esta manera, dijo, se demuestra la hermandad, solidaridad y la unidad como tuxtlecos, chiapanecos y mexicanos… Al encabezar la celebración del Día de Tapachula en Guatemala, en el marco del Seminario “Aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio entre México y Guatemala Centroamérica”, el presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, aseveró que dicho evento es expresión simbólica del vínculo que ha existido entre ambas poblaciones desde tiempos ancestrales. “Un lazo que se ha hecho más fuerte con el tiempo, que ha traspasado gobiernos, desastres naturales, hasta llegar a configurarse una relación de hermandad que en la actualidad se manifiesta en colaboración para el desarrollo, solidaridad e intercambios artísticos, culturales, gastronómicos, comerciales, entre otros”

Del costal de cachivaches.

La MOCRI no se mide, retar a las instituciones debe de tener consecuencias jurídicas, pueden o no pueden tener razones en sus reclamos, pero eso no es motivo para que agreda a la ciudadanía, como ocurrió ayer cuando prácticamente vía secuestro de la ciudadanía traten de chantajear a la ciudadanía, no se miden en sus agresiones… La iniciativa para reformar el COFIPE (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) propuesta por el presidente de la República Enrique Peña Nieto, garantiza el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres a cargos de elección popular, sostuvo la diputada Leila Patricia Gómez Marín quien manifestó su reconocimiento a esta propuesta del mandatario federal… Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, aprobó los lineamientos y calendario para entrevistar a los candidatos al cargo de Auditor Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2018-2025, dio a conocer Emilio Salazar Farías. El pasado domingo 26 de noviembre se cerró el registro de un total de 41 aspirantes; se solicitó a dos de ellos subsanar alguna deficiencia en su expediente, lo cual ocurrió en tiempo y forma…