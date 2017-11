Rumbo político

Victor M. Mejia Alejandre.

El próximo lunes 27 de noviembre, propietarios de medios impresos de Chiapas así como periodistas diversos; se manifestaran abiertamente ante los oídos sordos de las autoridades gubernamentales que se han mostrado sordas y torpes ante los reclamos justos de pagar las deudas contraídas por el gobierno del estado vía convenios escritos y de palabra (en el tenor de que el compromiso de palabra: es un compromiso de honor)

En este movimiento unido y solidario se encuentran: Leticia Hernández Montoya, directora de Expreso Chiapas; Gonzalo Núñez de León, director de El Sol de Chiapas; Alfonso Grajales Cano, director de Es! Diario Popular;Noé Farrera Morales, director de Péndulo de Chiapas; Leopoldo González Cal y Mayor, director de Ecos del Valle;Sergio Melgar Recinos, director de Código Sur; Fredy López Arévalo, director de la Revista Jovel; y María Cruz Chirino, directora de diario Récord de Tonalá; entre otros personajes de los medios, esperándose también que ese día se sumen un grupo más de periodistas de todo el estado de Chiapas que han sido conculcados en su derecho a recibir los honorarios cordados verbalmente y que prácticamente les fueron retirados desde hace varios meses, pese a que hay una partida presupuestal destinada para este fin.

Lo cierto es que la irracionalidad mantenida ante el cobro público de varios meses de adeudos por concepto de publicidad, los editores y los periodistas tomaron la determinación de manifestarse a partir del lunes 27 de noviembre próximo, frente al “muro de lamentaciones” en lo que se ha convertido el abandonado Palacio de Gobierno, de esta Ciudad capital, como medida de presión, para exigir sus pagos correspondientes.

Cabe decir que ya han transcurrido tres semanas desde la primera vez que los editores escribieron una carta abierta solicitando la intervención del Gobernador Manuel Velasco pidiendo su intervención para que Humberto Pedrero y José Luis Sánchez, titulares de la Secretaría de Hacienda y del Instituto de Comunicación Social, salden los adeudos por concepto de publicidad que mantienen con sus empresas, pero todo ha sido en vano.

Cabe decir que a este recamo se han sumado radiodifusores, comerciantes, empresarios, restauranteros, médicos, enfermeras y burócratas a quienes la respuesta de su parte ha sido la misma: silencio, apatía que daña y ofende a quienes reclaman un pago justo.

Cabe decir que este gobierno que está prácticamente a un año de concluir está dejando endeudado al estado, les debe a los empresarios, al sector salud, a los constructores, al magisterio; pero no así a las empresas periodísticas nacionales a las que puntualmente les paga vía la oficina de representación del estado en la Ciudad de México de forma puntual, despreciando a los medios locales a los que les conculca de forma perversa el dinero ganado de forma legal ya que hay convenios y facturas de promedio; siendo esto todo un atraco de este gobierno, así las cosas.

En Chiapas no pasa nada. Gómez Aranda; no hay peor ciego que el que no quiere ver.

El Secuestro de una alcaldesa, violencia en diversos municipios indígenas, problemas con normalitas, quema de la subsecretaria de educación federalizada entre otros problemas incluido el que los habitantes de Oxchuc que cobran por transitar en una del pueblo, violando el derecho al libre tránsito; no son importantes ni para el Gobernador Manuel Velasco Coello, que se negó a contestar los interrogatorios de las y los chicos de la prensa, y prefirió la graciosa huida antes que la apasionada entrega y responder las interrogantes que interesan a todos los chiapanecos.

Pero mejor aún el secretario de gobierno Juan Carlos Gómez Aranda atajo a los periodistas y puntual señalo que el único problema que les preocupa es el de Chalchihuitan y que los demás pues simplemente no existen, o sea que en Chiapas no pasa nada.

Y es que tengo la seguridad que ambos personajes no vivan en Chiapas antes del conflicto armado de 1994 ya que hoy parece ser que estamos regresando a esa época donde había violencia en diversas regiones de la entidad, estamos viviendo los mismos hechos y al igual que en esa época las autoridades cerraron los ojos y la violencia llego y puso a Chipas en punto rojo luego de derrame de sangre fraterna.

Hay que estar atentos porque no hay por ciego que el que no quiere ver, al tiempo, así las cosas.

Municipios.

Como parte del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer, el Ayuntamiento en Tuxtla Gutiérrez invita, a través de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, a participar en la “Rodada por la no violencia contra la mujer” este sábado 25 de noviembre en punto de las 19:00 horas en el Parque de la Juventud.

En este sentido, y como parte de las actividades que se impulsan desde el Ayuntamiento, las dependencias destacaron que todos los participantes deberán llevar una playera de color morado o color naranja, como muestra de su apoyo a las mujeres que han sufrido violencia.

El Gobernador Manuel Velasco Coello y el presidente Neftalí Del Toro Guzmán supervisaron la restauración del Antiguo Palacio Municipal, este edificio emblemático que estuvo en el olvido por muchos años, donde se están rescatando todos sus detalles originales, como el Reloj Central, una pieza de arte que data del Siglo XIX. “Estas acciones expresan el desarrollo y progreso de Tapachula en todos los ámbitos, cultural, turístico y económico” subrayó el Gobernador Manuel Velasco.

Del costal de cachivaches.

La secretaria general del Movimiento Territorial del PRI, Lorena Martínez, calificó de oportuna la intervención del Presidente Enrique Peña Nieto para aclarar que será en la sede nacional del tricolor, en donde se tomará la decisión del proceso de selección del candidato a sucederlo… El presidente Enrique Peña Nieto resaltó la labor y el trabajo del Estado Mayor Presidencial (EMP). Durante la entrega de reconocimientos a miembros de este cuerpo, Peña recalcó que este cuerpo de las Fuerzas Armadas se acopla en cada situación para que el presidente en turno cumpla con su responsabilidad… victormejiaa@gmail.com, cel. 9611510984, 9611171419 visita el blog; http://rumbopolitico.blogspot.com, visítanos también en http://issuu.com/victormejia