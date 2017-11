Rumbo político

Berriozábal sometida por el crimen

Pregonábamos por todo México que Chiapas es un estado libre de violencia; que por estas tierras la delincuencia no pasaba de ser causa de simples rateros de poca mona y de los familiares y de adolescentes que definían sus líos a mentadas de madres y a cachetadas guajoloteras sin que pasaran a más.

La realidad poco a poco se ha venido acabando con esa imagen y hoy en las noticias nacionales se habla ya de los asaltos y crímenes que ocurren por estas tierras, destacando los secuestros, los robos y ahora los asesinatos al estilo mafia siciliana o de cualquier otra naturaleza que tiñen de sangre a Chiapas y que abren los ojos a la sociedad que esta inerme ante estas lamentables situaciones y peor aún ante la incapacidad de los cuerpos policiacos para garantizar la seguridad de los chiapanecos.

Los hechos ocurridos el pasado miércoles en el cercano y antes seguro municipio de Berriozábal; es el claro mensaje de que en nuestra entidad la delincuencia ya le gano a las autoridades policiacas y asesina aun a la vista de la ciudadanía.

Fueron Seis hombres los asesinados o más bien que se enfrentaron a balazos en el municipio de Berriozábal, los hechos sucedieron a las 21:00 aproximadamente en el Barrio San José horas sobre la segunda norte, entre cuarta y quinta poniente los asesinados circulaban a bordo de motocicletas en lo que parece fue de un enfrentamiento entre algunas de las diversas bandas que mantienen el terror en ese municipio y que pudiesen estar involucrados en el tráfico de drogas y otros delito que se han incrementado en nuestra entidad.

En ese municipio se dice que las victimas pertenecen a dos bandas rivales, los ratones y los batos locos que asolan la región y que tienen una larga cadena de delitos incluidos los asesinatos.

Hay que decir los habitantes de Berriozábal vienen denunciando desde hace meses la presencia de personas armadas que amedrentan a sus habitantes, y la autoridad no los ha atendido.

Queda claro que se perdió la tranquilidad de ese antes tranquilo municipio que hoy es famoso a nivel nacional por este hecho lamentable, así las cosas.

Eduardo Ramírez se dice tolerante.

En el marco del Día de la Tolerancia, el diputado local Eduardo Ramírez Aguilar dijo que Chiapas es uno de los estados más plurales en donde convergen culturas, etnias, lenguas, ideologías y distintos grupos que conforman el entramado social, a la vez manifestó la importancia de impulsar, desde cualquier posición, el respeto irrestricto para todo aquel que disiente de nuestras posturas, lo que se conoce como tolerancia.

“La tolerancia es el mecanismo y la herramienta más importante que nos permite la discusión de ideas siempre en el marco del respeto, en donde, a través del diálogo, podamos tener un buen entendimiento”, señaló.

Nuestro deber, comentó Eduardo Ramírez es que desde las instituciones se fortalezca día a día la eliminación de la intolerancia por raza, género, preferencia sexual, edad, estrato socioeconómico y otras razones. Así las cosas.

Agrade alcalde Pichicalco a periodista.

Allá en Pichucalco el periodista Raúl Hernández Artega fue víctima de la intolerancia y violencia que caracteriza al presidente municipal Luis Miguel Pérez Ortiz, quien en un momento de ira ataco al periodista cuando cubría un problema que afecta al municipio, referente al bloqueo que varios sectores de la sociedad tienen por falta de servicios municipales. No es la primera vez que este munícipe atento contra la libertad de expresión; la agresión física atenta contra la integridad de la persona que ejerce la noble profesión del periodismo, pero la acción lastima los derechos humanos y pone en riesgo la democracia.

El munícipe golpeó al comunicador mientras transmitía en vivo un recorrido que realizaron autoridades locales en el asentamiento el Blanquillo, Pichucalco. Documento queda, así las cosas.

Congreso.

La tolerancia, debe ser tomada como la transferencia de resultados a favor de la ciudadanía, mencionó, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Fabiola Ricci Diestel, al conmemorarse el día de la tolerancia y que, en Chiapas, tiene que seguirse fortaleciendo.

Más que observado desde un estudio político, tiene que verse desde el aspecto antropológico, que permita entender la cultura de los pueblos y a su vez, determine el respeto entre las partes a fin de evitar violencia de cualquier tipo, llámese religioso, social, político y económico. Por eso, el día de la tolerancia, es también una defensa del Estado de Derecho, para reducir a toda costa la pobreza, la marginación, las diferencias en general y aprender a aceptar la opinión de otros, aunque estas no coincidan con las de uno, o de varios.

Municipios.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, puso en marcha el Operativo Rastrillo en colonias del Sur-Poniente de la capital chiapaneca, para fortalecer la seguridad en las colonias, barrios y ejidos de la ciudad, a través de la prevención y la unidad. En el marco de su recorrido por las colonias La Reliquia, Real del Bosque y Centro, el mandatario tuxtleco señaló que esta estrategia permitirá atender las colonias con mayor índice de delincuencia, tanto en la capital chiapaneca, como en los municipios de Chiapa de Corzo, Berriozábal, San Fernando, Ocozocoautla, en donde se apoyará a las policías municipales para combatir el delito… Como parte de las acciones de vinculación entre los directivos de las instituciones educativas afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre y las autoridades del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH), el presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, instruyó a las áreas correspondientes brindar las facilidades necesarias para el inicio de las mesas de atención a más de 400 escuelas de la región.

Del costal de cachivaches.

El rector de la Universidad Politécnica de Chiapas, Navor Francisco Ballinas Morales dio inicio a los trabajos del Primer Congreso de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura, en la que participan estudiantes y docentes.

El rector de la Universidad Politécnica de Chiapas, Navor Francisco Ballinas Morales dio inicio a los trabajos del Primer Congreso de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura, en la que participan estudiantes y docentes.

El rector Ballinas Morales destacó la importancia y oportunidad que tienen los jóvenes de participar en este evento académico, destacando que son la primera generación que egresará como Ingenieros en Tecnologías de Manufactura… El Partido Podemos Mover a Chiapas se consolidará en 2018 como una fuerza política confiable, competitiva, responsable y de resultados, aseguró su líder estatal Enoc Hernández Cruz. Al acudir en compañía de su esposa Dulce Gallegos Mijangos, a la reestructuración y toma de protesta de los Comités Municipales en Suchiate, Tuzantán, Villacomaltitlán, Escuintla, Acapetahua y Acacoyagua, el dirigente del Partido Morado, convocó a la estructura del Partido a levantar la guardia, a contagiar de ánimo y optimismo a la ciudadanía y a dejar a un lado la indiferencia y la apatía…