Puigdemont defiende carácter “europeísta” de su partido

Madrid l Después de que afirmó que la Unión Europea (UE) es “un club de países decadentes y obsolescentes”, el ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont, rectificó y defendió el carácter “europeísta” tanto de su propio partido como de su trayectoria política.

El líder independentista decidió dar un paso atrás después de las reacciones tanto de algunos de sus propios partidarios y aliados como de sus principales rivales políticos, que lo situaron en el eje “eurofóbico” de la extrema derecha europea.

En plena precampaña electoral desde Bruselas, donde se encuentra refugiado desde el mes pasado, Puigdemont mantiene una agenda apretada con la vista puesta en los comicios del próximo 21 de diciembre, en los que su formación política, Partido Demócrata de Catalunya (PDeCAT, nacionalistas conservadores) se presentan bajo la fórmula de Junts per Catalunya. Su situación judicial complica su presencia en el Estado español, donde la justicia lo busca por los supuestos delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y cohecho.

En dos mensajes publicados en redes sociales, Puigdemont advirtió que “el catalanismo es indudablemente europeísta, que siempre lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo”, si bien ha reclamado una “Europa más integrada, más próspera, más democrática y más comprometida”.

También el PDeCAT salió en su defensa y aseguró que no había euroescepticismo, sino una crítica a la actual dirección de la UE.

De su lado, la nacionalista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que en los próximos comicios aspirar a quitarle a PdeCAT la hegemonía política en la región, dijo que no contemplan en ningún caso ni la salida de la UE ni un referendo sobre este asunto.

Entre los partidos más duros en criticar a Puigdemont estuvo su hasta ahora aliado, Unidos Podemos, cuyo secretario de Organización, Pablo Echenique aseveró: “De repente, como si se tratase de un niño enfadado, porque la Unión Europea no ha querido apoyar la hoja de ruta unilateral, plantea que Cataluña pueda salir de Europa. De donde han salido los dirigentes independentistas es de la realidad”.

Por último, la encuesta realizada por Metroscopia para el diario El País destaca que en la actualidad sólo un 24 por ciento de los ciudadanos catalanes estarían dispuestos a seguir adelante con el proceso soberanista y más de 75 por ciento afirmaron no haber sido informados de manera adecuada sobre los detalles de la independencia ni de sus consecuencias económicas y políticas. (Fuente/La Jornada)