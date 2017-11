Protestan padres de familia de secundaria por desaparición de escuela

Rodolfo Flores/Agencia ReporteCiudadano l Padres de familia de la Secundaria Vespertina Juan Sabines Gutiérrez, ubicada sobre la Quinta Norte y Cuarta Oriente, en el centro de Tuxtla, volvieron a denunciar este viernes que las autoridades educativas pretenden desaparecer la escuela.

José Luis Rosales González vicepresidente del Comité de Padres de Familia de la escuela dio a conocer que desde hace dos meses han realizado las gestiones pertinentes para que el turno vespertino no desaparezca, pues aseguró que la Secretaría de Educación en Chiapas de la noche a la mañana comunicó que la secundaria no funcionaría más.

Explicó que ésta situación es complicada porque quieren cerrar el espacio de la escuela. Tenemos el conocimiento que es el turno matutino que es nivel primaria quienes no quieren albergar más a los alumnos de la secundaria.

Dio a conocer que el argumento que utiliza el turno de la mañana es la “conducta” de los alumnos de la secundaria, pero además han cancelado el servicio de agua cerrando la cisterna del lugar.

“Por lo que no pueden los alumnos utilizar los baños, el espacio es prestado pero el derecho a la educación es de todos y los espacios educativos no tienen dueño, los espacios no se pueden determinar o condicionar de ésta manera”, enfatizó.

Lamentó además que las autoridades han mostrado opacidad y complicidad con el comité de la mañana; “si no nos quieren acá no hay problema, pero que las autoridades construyan un plantel o consigan un espacio para que los 200 alumnos tengan su propia escuela, pero se les hace más fácil desaparecer la secundaria”.

Los padres de familia de la escuela señalaron además que existe hostigamiento también a la plantilla laboral, la falta de agua y en diferentes ocasiones se les ha negado la entrada, tanto a los docentes como a los alumnos.

Señaló además que Javier Mina Escobar director del turno matutino se ha mostrado indiferente ante la situación, por lo que urgieron a las autoridades educativas solucionar el tema.

“Incluso cuando algunas madres de familia se han acercado a dialogar con él, le ha contestado de una manera grosera, que no es propia de un profesor. La petición sigue siendo la misma que se construya las instalaciones de la escuela y en ese proceso los alumnos reciban clases en las instalaciones de la primaria”, recalcó.