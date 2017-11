Bases de la economía son sólidas, sostienen Meade y Guajardo

Ciudad de México l Las secretarías de Hacienda y Economía descartaron que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cada cinco años vaya a generar incertidumbre y consideraron que las bases de la economía mexicana son sólidas para alcanzar un crecimiento el próximo año entre 2.0 y 3.0 por ciento.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, aseguró que “la casa está en orden”, se aprobó el paquete económico el año pasado, estamos a punto de que cierre el año fiscal y los escenarios de cierre para 2017 son bastantes consistentes en medio de gran volatilidad e incertidumbre y de un año muy difícil, pero es consistente con lo que planteamos hace un año. El crecimiento se va a ubicar entre 2.0 y 2.6 por ciento y en términos generales las metas fiscales se van a cumplir.

“La deuda como porcentaje del PIB va a caer, tendremos un superávit primario y seguimos viendo una economía que crece y que genera empleos entonces el balance es que frente a gran complejidad y con mucha incertidumbre en términos generales el desahogo del paquete económico se ha venido dando en términos parecidos a como se plantearon y eso ha generado confianza y eso esperemos que se dé en el 2018.

“Que volvamos a tener superávit, y que nuevamente la deuda como porcentaje del PIB vuelva a caer y que sigamos teniendo crecimiento y generación de empleos y que en ello podamos fincar y mandar certeza frente a la gran incertidumbre que esta viviendo México y el mundo”.

Consideró que el que estemos pendientes cómo evoluciona la negociación del TLCAN con cortes periódicos “es una buena idea” y no es sinónimo de que venza a los cinco años.

“Es un planteamiento que hay que entender bien de los dos lados y lo que el secretario (Ilfdefonso) Guajardo ha planteado es que esta ronda en donde se han hecho propuestas muy distintas a las que se habían visto en otros procesos de negociación, lo que es muy importante es que a nivel técnico entendamos muy bien el alcance, la mecánica de lo que se está proponiendo y en eso estriba la oportunidad de esta reunión”.

Entrevistado después de participar en el evento Mujeres Pyme, Meade Kuribreña afirmó: “Pensamos que el escenario que está atrás del Paquete Económico, que establece un crecimiento de entre 2 y 3 por ciento está bien centrado y nos parece que hay diferentes elementos que permiten darle un buen soporte.

“Ciertamente hay riesgos a la alza y a la baja. En términos de aquellos elementos que nos ayudan a dar soporte al pronóstico se pueden enumerar algunos: Que la plataforma petrolera tenga un mejor comportamiento que se alcance a estabilizar y eso por sí mismo nos da medio punto. Seguimos esperando tener un consumo sólido hacia finales de este año y el que entra.

“Estamos ciertos que enfrentaremos un mejor entorno inflacionario y eso también debe darnos soporte al consumo y estamos viendo un repunte en nuestras exportaciones y en el entorno de crecimiento global y eso también nos ayudará en términos de darle buen anclaje a nuestro crecimiento”.

Pero también reconoció que hay riesgos a la baja, como la incertidumbre del TLCAN, de la política de normalización de la tasa en Estados Unidos, “pero cuando vemos los riesgos en su conjunto pensamos que un crecimiento de entre 2 y 3 por ciento es un pronóstico razonable. Hay confianza de que se logre”.

En su oportunidad, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que la propuesta de evaluar el TLCAN cada cinco años “no da incertidumbre”. Lo que da incertidumbre, agregó, es proponer su terminación.

Mencionó que el hecho de que no vaya a ver reunión ministerial al final de la ronda no quiere decir que los ministros de Comercio de los tres países no estén dando seguimiento puntual a la renegociación. “De hecho, anoche hablé con Robert Lighthizer (representante Comercial de Estados Unidos) para empezar a platicar sobre algunos temas. Estamos monitoreando la ronda”.

El secretario de Economía explicó: “lo que Estados Unidos propuso es que haya una muerte súbita y que el acuerdo tenga validez única de cinco años y sólo si lo quieres establecer y reactivar se reactivaría y en eso no estamos de acuerdo.

“Lo que estamos diciendo es que hoy TLCAN te permite notificar tu salida si un día crees que no te sirve o no te conviene. Hagamos un análisis estructurado de los efectos de un TLCAN cada cinco años . Eso no quiere decir que en automático te vas a salir, simplemente lo que estamos proponiendo es que se haga un ejercicio de evaluación”. Estamos, dijo, abriendo espacios para procesar mejor las cosas.

Anunció que habrá otra reunión en diciembre en Washington y en enero otra en Ottawa y anticipó que hay capítulos muy concretos que están a punto de cerrarse como el de telecomunicaciones, comercio electrónico, anticorrupción, el de mejoras en prácticas regulatorias.

Aseveró que hay voluntad por parte de Estados Unidos para llegar a un acuerdo porque sino no estaría en la mesa de negociaciones. Estamos buscando la pista correcta para encontrar una solución y manifestó que las recientes declaraciones de funcionarios estadunidenses que advirtieron que con la cancelación del TLCAN México perdería más “es una exageración”. (Fuente/La Jornada)