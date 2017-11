Ayuntamientos están obligados a reducir riesgos por uso de pólvora

La presidenta de la Comisión de Protección Civil, del Congreso del Estado, Fabiola Ricci Diestel, exhortó a los presidentes municipales impedir que existan bodegas de almacenamiento de pólvora, por los riesgos que implica para la seguridad de la ciudadanía.

Durante la sesión ordinaria, la legisladora, aseguró que no puede ponerse en riesgo la vida de nadie, y por esa razón es urgente que los ayuntamientos conozcan que pasa en sus respectivos municipios, en particular con este tema, que ha dejado en muchas ocasiones, daños y muerte.

No solo es el caso de San Cristóbal (ocurrido en días pasados), lo es también en Comitán, Palenque, Ocosingo, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Ocozocoautla, San Fernando, Tapachula, San Juan Chamula, entre muchos municipios más, donde hay “coheterías” artesanales.

“No se trata de quitarles el trabajo, lo que se trata es de que realicen su actividad con mayores medidas de seguridad, para que los pirotécnicos y sus familias, no resulten dañadas”, asimismo, destacó la importancia de que las autoridades federales, intervengan para evitar el traspaso de este material, anotó

En las calles de las principales ciudades, como en cruceros, estará presente la venta de explosivos producto de las festividades que se avecinan, este es un asunto que tiene que atenderse de manera pronta, “porque hoy, fue San Cristóbal, mañana puede ser cualquier otro municipio”.

En otro orden de ideas, la diputada Elizabeth Escobedo Morales presidenta de la Comisión de Pesca y Acuacultura en el Congreso del Estado abordó tribuna para exhortar a que en el Presupuesto de Egresos 2018 del Estado, se contemplen los recursos para la adquisición de Chips para rastreo satelital para las embarcaciones de los pescadores. Lo anterior derivado de las constantes desapariciones de pescadores chiapanecos en altamar. Actualmente aún se encuentran desaparecidos en aguas del Océano Pacífico los pescadores Otoniel Zarate Domínguez y Samuel González Miguel.

Por su parte, la diputada Raquel Esther Sánchez Galicia habló a favor del papel que juegan las y los jóvenes en cada uno de los sectores de la sociedad, por tal razón propuso impulsar la participación social de los jóvenes y armonizar las normas para obligar a los gobiernos para que sean los jóvenes -en colaboración con los ayuntamientos- quienes participen en políticas públicas y estrategias de desarrollo de cada municipio de Chiapas.

