Ángel con Diabluras

A salto de mata deben andar tres que se dicen son los líderes de la Coordinación Estatal de Normalistas del Estado que fueron junto con algunos de sus pocos seguidores autores del incendio en la Subsecretaria de Educación Federalizada.

La Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Metropolitana que encabeza Felipe Nery León Aragón informó que están plenamente identificados los que causaron los destrozos en esa institución. Y van por ellos y ella.

Luego de analizar videos y de las investigaciones que han realizado no hay duda de que los vándalos son normalistas porque en un camión de Rápidos del Sur (con número económico 9147) llegaron al inmueble siniestrado y después de hacer sus fechorías se fueron en el mismo camión e ingresaron a la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado que se ubica en la Calzada al Sumidero.

Así que la Fiscalía realiza operativos de búsqueda para lograr la detención de los responsables de este hecho delictivo. Y van por los cuarentas y luego no digan que son unas blancas palomitas. Eso ya no es creíble son delincuentes y punto.

Parece que hoy la autoridad si va en serio y entonces de un momento a otro deben meter al bote a Gabriela Reyes, Ricardo Ambrosio y a José Pablo Pérez que según mis fuentes son los líderes anarcos que son una bemba para la escuela y si excelentes revoltosos y peligrosos para la sociedad.

No debe quedar impune este acto que encabronó a los del SNTE y hasta los de la CNTE, pues me dicen que Pedro Gómez Bahamaca exigió castigo a quienes violentaron la casa de los maestros.

Así que la turba no tiene apoyo de nadie. Y si a los papás de estos pelafustanes aún les creen que luchan por una mejor educación es momento de ver con claridad y resignarse a que les vieron la cara.

Los estudiantes de la Normal Rural Mactumatza, la Jacinto Canek, la de Tuxtla Chico y la de Fray Matías de Córdova en San Cristóbal de las Casas no participan en esa lucha. (Estas son federalizadas) y son las Normales del Estado que se hacen fuera de la bacinica, pero ya serán llevados ante la justicia.

Por cierto, una “fantasía con dolo” es que algunos los opinadores digan que el incendio fue provocado por un asunto de auditorías.

Si así fuera hubieran ido por los edificios donde se encuentran los documentos de las auditorias, pagos, y otras cosas y no en donde se alberga y atiende a los docentes de todos los niveles, pongan calidad, pero en fin como Juan Pirulero cada quién que atienda a su juego.

Diputados locales aprobaron una iniciativa que dará a los bomberos mayor autonomía operativa y administrativa, para el óptimo desempeño de sus funciones.

El pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura la Iniciativa de decreto por el que se crea la Ley Orgánica del Instituto de Bomberos del estado de Chiapas.

la presidenta de la Comisión de Protección Civil, Fabiola Ricci Diestel sostuvo que Chiapas se coloca la vanguardia en el respeto a los derechos de los bomberos, porque será el tercer estado que cuente con una ley y un reglamento. “Agrupándolos en un solo organismo, con personalidad jurídica y patrimonio propio; tendrán autonomía operativa y administrativa con el propósito de realizar y coordinarse de manera eficiente en el desempeño de las funciones y ejercicio de atribuciones que esta ley les conferirá.

Con esta ley se pretende proteger a los habitantes en su persona y sus propiedades, “Responder a las necesidades de los ciudadanos mediante un eficaz, profesional y humanitario servicio, cumpliendo con el compromiso a través de la prevención, combate y extinción de incendios.

A partir de las primeras horas de este miércoles 1 de noviembre Transito y Seguridad Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez activará el operativo Día de Muertos que concluirá el 2 por la noche informó Edgar Aguilar Rico.

El Director de Tránsito Municipal dijo que tanto en el panteón San Marcos como el Municipal algunas vialidades de la periferia de los Campo Santos serán cerradas a la circulación vehicular, ”Pero ya a partir de ahorita ya tenemos el dispositivo con una patrulla permanente aquí relevándose cada dos horas a efecto de hacer presencia por cualquier situación mucha gente adelanta y viene uno o dos días antes, cerraremos esta parte de acá por la gente que hace sus vendimias a vender flores u otros artículos le damos la seguridad en ambos extremos del panteón precisamente para garantizar al panteón al visitante la seguridad”.

Los horarios de visita a los panteones en Tuxtla Gutiérrez son de seis de la mañana a seis de la tarde informó Wagner Escobedo Ortega.

El director de Mercados y Panteones de la capital chiapaneca recordó a la población que está prohibido el ingreso a los panteones de bebidas embriagantes y armas de fuego y punzo cortantes.

Recomendó a los visitantes extremar cuidados ya que las lluvias y los temblores pudieron reblandecer la tierra y tumbas y pueden provocar accidentes.

“Esa es la otra parte de la seguridad que se va a implementar en los seis accesos que tiene este hospital y los tres que tiene el panteón San Marcos no se va a dejar que se introduzcan objetos punzocortantes, así como también bebidas embriagantes, lo que se quiere es que pueda haber armonía en estos festejos de Día de Muertos y habrá cero tolerancias que se puede generar en los panteones”.

En los panteones Municipal y San Marcos un promedio de 100 permisos otorgó el ayuntamiento para que los agremiados al sindicato de ferias puedan ofertar sus productos de comida, bebidas.

Antonio Pérez Sandoval dijo que la Dirección de Política Fiscal cobra un promedio de ochenta y cien pesos por metro cuadrado y el dos por la noche deben estar despejadas las vialidades, eso fue lo que informó Antonio Pérez Sandoval, ”Principalmente estamos con las uniones de ferias que existen en el municipio ellos realizan una gestión para otorgar lugares en el marco de las festividades de todos los santos, el área de fiscalización del municipio implementa un operativo y ellos son los que dictaminan el cobro de derecho en apego a la legislación municipal, y se le otorga el espacio nada más de manera temporal uno y dos de noviembre es para lo único”.

Muy amable por sus comentarios, aunque sean mentadas y saludos a doña Carmela Benavente que, junto con el presidente de La Concordia, Emmanuel Córdova son de los presidentes que cumplen con su cuenta pública.

Es todo gracias nos leemos el próximo martes

