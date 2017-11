Al Son del texto  

Desde que no sorprendió que Morena presentó su propio proyecto para la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México como alternativa a la propuesta por el gobierno federal, y desde luego fue algo desproporcionado al abaratar costos que para nada tienen que ver con los requerimientos de la aeronáutica mundial que se tienen que cubrir forzosamente, se paró confrontar eso de los proyectos de Peña como estrategia de movilidad.

Para sus seguidores sorprendió que novi haya hecho lo mismo con proyectos o programas para el combate a la pobreza, aunque no hubiera llamado la atención dado el populismo en el que ha caído su dirigente moral, con los asuntos muy sentidos por la población menos favorecida, y hubiera pasado a una propuesta más que, realmente, solo se resuelven con varo, y sería lo mismo pues pocos son los que recuerdan que, quien ideó eso del apoyo a adultos mayores fue AMLO, cuando gobernó el DF, y sí, se lo han copiado estado por estado e incluso como en Chiapas, se han ampliado a estudiantes, madres solteras, Dreamers.

Igual volveremos a ver esas propuestas en el proselitismo que viene, como parte de una estrategia para llamar la atención, en especial de la llamada clase media, esa que cada vez es más escasa por la crisis económica que va perdiendo sus privilegios y nivel de vida, y por esa razón va cada vez más en contra del gobierno federal mismo, y que no se abre del todo al tabasqueño por cuyo partido no votaron en tropel en las federales intermedias del 2015, aunque sí se vio un “pico” importante en Chiapas.

De sí Morena dice que se puede abaratar el gasto público; esto es que cuesta mucho “mover” al gobierno, su operatividad, y desde luego optimizando se pueden ahorrar varios miles de millones de pesos, según la exposición de motivos que ya varias veces ha presentado AMLO.

Y sí es cierto: se gasta mucho en los funcionarios, para el poco rendimiento; debe ser, al contrario: eficiencia y bajo costo.

La verdad ese sí es un reclamo popular monumental: ¿Cuánto cuesta un funcionario, aparte de su sueldo, a la administración pública estatal?

Disponen de excelente sueldo muy por encima de su más cercano, sus subsecretarios; gastos de representación y caja chica, disponibilidad sin problemas de todo el aparato de la dependencia que dirige en cosas materiales y humanos, con costo al erario.

Si no tiene casa hasta se le paga la renta. Tiene décadas que eso es cosa aceptada.

¿Pero por qué tiene que seguir así?

Y así se puede abrir el abanico y encontraremos gastos superfluos, absurdos, inútiles, sin sentido, a capricho de los que mandan, como esos eventos “baño de pueblo” innecesarios que son para una muy costosa foto para el erario.