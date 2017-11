A punto de multiplicarse fase de reconstrucción de escuelas

José Ángel Gómez Sánchez – La fase de reconstrucción de escuelas con diversos niveles de afectaciones está apunto de multiplicarse en Chiapas aseguró el delegado federal del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) José Alfredo Araujo Esquinca, “Para ello hay una bolsa cercana a los 900 millones de pesos, estos recursos ya están solicitados en tiempo y forma y se está en proceso de la radicación de los recursos para que se puedan ejercer para la reconstrucción, que estamos sea superior a los tres mil millones de pesos”.

Dijo que sumado a estos novecientos millones de pesos, existen mil millones de pesos más del programa denominado Escuelas al Cien, “Que se van a canalizar a la reconstrucción, de tal manera que tenemos una bolsa de este tamaño de escuelas al cien y cuyos recursos serán aplicados exclusivamente a la reconstrucción, el dinero permitirá que la reconstrucción se inicie cuanto antes, son recursos que ya estaban disponibles, que ya estaban en la cartera y nada más se van a cambiar las metas por la urgencia en el Estado”

Aunque reconoció que no ha sido fácil porque son 97 municipios declarados como desastre, “Y se ha hecho un trabajo arduo en las escuelas, “Queremos empezar lo más pronto posible la reconstrucción, en estos momentos estamos iniciando con el apoyo de algunas empresas que van arrancado los trabajos por su cuenta en lo que nosotros regularizamos el tema de la contratación de los proyectos”.

Pidió paciencia a alumnos, padres de familia y maestros, “Porque, aunque han pasado dos meses del terremoto, debemos de entender que en casos como este hay varias etapas; la primera fue la dictaminación de riesgos, de daños y ahí participó la Secretaria de Protección Civil del Estado que hizo un gran trabajo al visitar más de tres mil escuelas dictaminando daños”.

Explicó que tras este proceso el INIFECH y el INIFED trabajaron juntos para cuantificar los daños en las instituciones educativas, “Y de esa forma es que se han hecho los proyectos lo más veloces posible para que pudieran entrar al FONDEN para que en su momento tengan precisamente el fondeo de recursos y los que no alcanzan a entrar pues desgraciadamente no tienen recursos, pero afortunadamente no es el caso de Chiapas”.

Hubo también un proceso de reingeniería del programa de escuelas al cien y se hizo en menos de dos meses, “Entendemos la preocupación de los maestros, de los directores de las escuelas, de los padres de familias y alumnos que quieren ya iniciar la reconstrucción sin embargo hay que decirlo es un proceso que se está dando”.

Lo inmediato de recursos llegaran en este mes, pero habrá otra parte que llegue en el 2018, “El tema de estos recursos como tenemos entendido tienen un proceso de radicación que pudiera darse que estuvieran a principios del próximo año”.

Explicó que el seguro escolar va de la mano con el Fondo Nacional de Desastres, “Ya están los representantes de las aseguradoras, claro se lleva un poquito más de tiempo, recordemos que la gran mayoría de las escuelas tienen un seguro que funciona como el de un carro, en el cual la aseguradora debe cuantificar y verificar los daños, se hace un deducible de la póliza, se verifican los daños y el seguro dictamina cuanto recurso le meterá a esa escuela y el FONDEN complementa el monto total de la inversión”.

El delegado federal del INIFED dijo que lo que se activo fue el Apoyo Inmediato del Fondo Nacional de Desastres para 82 escuelas donde se han realizado trabajos de demolición de bardas.

Recordó que en Chiapas dos mil 994 escuelas resultaron dañadas de las cuales más de dos mil registraron daños menores y 4 requieren de reconstrucción total, “y un poco más de 900 escuelas con reconstrucción parcial. Esto requiere la suma de muchas bolsas de recursos para poder sacar adelante la reconstrucción de estas escuelas”.

Los se aplicó fueron recursos del programa de Apoyo Inmediato del Fonden para poder hacer los trabajos de demolición, de bardas que estaban en mal estado, la limpieza es decir se resolvió lo inmediato sobre todo en aquellas escuelas que tuvieron riesgo de colapso”.

Aseguró que ya están los primeros 55 proyectos validados, “Mismos que serán ejecutados a la brevedad y en espera están 70 proyectos más que serán liberados durante la próxima semana”.

“Y confiamos que en el mes de diciembre podamos tener ya la liberación total de todos los proyectos y ya con las empresas trabajando”. Concluyó.

