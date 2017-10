TLCAN no es el único mecanismo para potenciar el desarrollo: Peña

Ciudad de México l El presidente Enrique Peña Nieto destacó que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no es el único mecanismo para “potenciar el desarrollo de la región de Norteamérica y convertirla en la más competitiva y productiva del mundo”.

En conferencia conjunta con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, el mandatario mexicano resaltó que México, Canadá y Estados Unidos trabajan en permanente comunicación para buscar que el acuerdo comercial beneficie a las tres partes involucradas.

Lo que recogí ayer del presidente Trump, en su encuentro con el presidente Trudeau, es ver la posibilidad de encontrar una forma imaginativa, constructiva, que nos permita alcanzar este propósito. Más allá de las versiones un tanto pesimistas, o que buscan eventualmente meter rispidez al proceso de negociación, estaría bien atento a lo que esté ocurriendo en las mesas de negociación; cualquier otra expresión, cualquier otra posición que ocurra afuera de esas mesas, no dejan de ser más que especulaciones”, comentó.

Peña Nieto resaltó que “el propio presidente Trump habló de encontrar formas creativas para poder encontrar una solución a este proceso de negociación y creo que Canadá y México compartimos el que el acuerdo de NAFTA es un buen mecanismo, no el único, pero es un buen mecanismo para “potenciar el desarrollo de la región de Norteamérica y convertirla en la más competitiva y productiva del mundo”.

MÉXICO Y CANADÁ MÁS QUE SOCIOS, SON AMIGOS: TRUDEAU

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó que su visita a México ha sido muy productiva, ya que abordó con el mandatario mexicano la importancia de fortalecer los vínculos bilaterales, principalmente en términos económicos.

En un mensaje a medios, el premier canadiense destacó que México y Canadá no son sólo socios, “somos amigos y eso significa que estamos ahí en tiempos difíciles y continuaremos estando”.

Aseveró que comparten un conjunto de objetivos comunes para los pueblos de ambas naciones, así como como el compromiso de salvaguardar los valores que paz, democracia, Estado de derecho e igualdad de género.

Al referirse a los sismos de septiembre pasado, Trudeau expresó sus condolencias al gobierno y pueblo de México, y agradeció el apoyo que nuestro país le brindó en la atención a los desastres naturales.

