TLCAN no debe incluir cláusula ‘Sunset’: México y Canadá

Ciudad de México l El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no debe incluir una cláusula de caducidad o “cláusula ‘Sunset” como la que busca Estados Unidos, dijeron ayer viernes funcionarios de alto rango de México y Canadá.

El secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, dijo que los tres socios del acuerdo no deberían estar obligados a reconsiderarlo cada cinco años o verlo terminar.

“No me parece que debe tener esa cláusula (…) se necesita certidumbre y estabilidad en bien de las cadenas de suministro”, señaló Guajardo en una entrevista para Televisa.

Estados Unidos ha incrementado la tensión en la cuarta ronda de negociaciones que se lleva a cabo en Washington para modernizar el pacto comercial que vincula a los tres países desde 1994, al proponer que su caducidad se limite a cinco años, según fuentes familiarizadas con las conversaciones.

“Estoy de acuerdo, no necesita esa cláusula de extinción (…) siempre supimos que era una negociación difícil (…)tenemos que tener una visión de largo plazo, es un tratado que ha generado millones de empleos”, dijo el secretario de Comercio Internacional de Canadá, Francois-Phillipe Champagne, quien participó en la misma entrevista.

La propuesta es una de varias iniciativas estadounidenses a las que se oponen México y Canadá, como elevar el contenido de partes y componentes de Estados Unidos en los autos fabricados en el bloque y eliminar el capítulo de resolución de controversias.

Guajardo y Champagne dijeron que México y Canadá desean mantener el TLCAN y que incluso si Estados Unidos decidiera abandonarlo, el pacto seguiría vigente.

“El TLCAN no se va a venir abajo, la posibilidad es que quizá Estados Unidos se salga, pero este tratado seguirá regulando nuestro comercio con Canadá, esto es algo muy importante”, dijo Guajardo.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien realiza una corta visita a México, dijo el jueves en un mensaje conjunto con su homólogo local, Enrique Peña Nieto, que el TLCAN es el mejor camino para impulsar la economía de la región. (Fuente/Reuters)

