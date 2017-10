Rumbo político

Salazar Farías destaca entre los diputados federales chiapanecos

No hay duda Emilio Salazar Farías el diputado federal tuxtleco que preside la comisión legislativa de Desarrollo Municipal; se destaca entre los diputados chiapanecos de esta legislatura por ser constante en su participación en la tribuna y por su trabajo legislativo que lo mismo le crea comentarios aceptables, así como criticas nada sanas de sus gratuitos detractores muchos de ellos no vacilan hasta en meterse en su vida privada pero Salazar Farías les da por su lado..

Salazar Farías el día de ayer en la comparecencia del secretario de Hacienda José Antonio Meade, el Tuxtleco prácticamente salió en hombros luego de su participación en tribuna donde dejo ver sus dotes de conocimientos reales en materia de finanzas, por lo que sabe a la perfección lo que dice y opina.

“México tiene una economía fuerte y dinámica que ha logrado crecer de manera sostenida a pesar de un entorno global complicado, y lejos de que las adversidades internas y externas nos debiliten, han permitido lograr acuerdos para salir adelante y alcanzar acciones responsables y prudentes”, señalo el legislador verde ecologista.

A la vez el legislador tuxtleco destacó; que el que modificar el decreto sobre repatriación de capitales, ha permitido que regrese el dinero que mexicanos tenían en el extranjero para reinvertirlo en el país bajo condiciones favorables y recalcó el anunció de la SHCP de que hay dinero suficiente en el FONDEN, más los seguros, más el bono catastrófico de 150 millones de dólares para atender las recientes emergencias naturales, son más que buenas noticias.

Hablo claro y tendido sobre la materia que domina las finanzas e incluso ningún legislador de otras bancadas legislativas reclamaron su participación y por el contrario si le aplaudieron, en un acto pocas veces visto en las comparecencias de los secretarios de estado, así la cosas.

No es legal que los partidos donen su dinero Digo Valadez.

Diego Valadez es uno de los mejores abogados de México, es un estudioso del Derecho y es sobre todo un verdadero conocedor de la jurisprudencia nacional, por lo que su comentario respeto a que la donación del dinero de los partidos políticos genera un marco amplio de ilegalidad, por lo cual el Instituto Nacional Electoral (INE) debe rechazar dicha propuesta.

Y creo que razón no le falta al jurisconsulto cuando afirmó que ante los planteamientos partidistas los márgenes de ilegalidad son amplios.

“Habría muchos argumentos para la anulación de la elección si se diera el caso de que solo algunos partidos renunciaran a sus recursos y los otros no, por lo que se entraría en un periodo de incertidumbre”

“El INE tendrá que rechazar todas las justificaciones de gastos y tendrá que responsabilizarlos por desvío de los recursos públicos y tienen que rendir cuenta pública, como cualquier institución”, así o más claro, para que no se anden creyendo que un decreto de una legislatura estatal podrá anular los dineros de un partido político, error que la Suprema Corte sin duda anulara en su momento, así las cosas.

Congreso

Que los Ayuntamientos del estado deben tomar medidas adecuadas para la recolección y disposición final de la basura, señaló la diputada Silvia Garcés Quiroz durante su participación en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, donde también destacó que deben priorizar recursos suficientes para resolver los problemas que generan los rellenos sanitarios y los basureros a cielo abierto.

Lo anterior, al cumplir la legisladora con el punto de acuerdo aprobado por el pleno del Congreso del Estado relativo al dictamen de la Comisión de Ecología y Cambio Climático donde se exhorta a los ayuntamientos del estado de Chiapas a que tomen las medidas adecuadas para la recolección y disposición final de la basura. Así las cosas.

Municipios.

La presidenta del Sistema DIF Tapachula, Marisol Cajica de Del Toro en compañía de su equipo de trabajo y las regidoras del Ayuntamiento, Lizbeth Pholenz y Alba Rosa de León sostuvieron una reunión de experiencias laborales con la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del Presidente de la República de Guatemala (SOSEP).

Con la visión de fortalecer el intercambio de ideas y trabajo bilateral, este encuentro permitió el reforzamiento de conocimientos por medio de los talleres de intercambio de experiencias sobre manejo de Albergues y Atención a Adultos Mayores.

Del costal de cachivaches.

Como parte de la formación académica integral de los estudiantes de Ingeniería en Energía de la Universidad Politécnica de Chiapas, se llevó a cabo el curso de capacitación "Solar Fotovoltaico – Solar Térmica". El objetivo es que los jóvenes aprendan a aprovechar el fenómeno fotoeléctrico y transformar la energía solar en energía eléctrica, interactuando con la red eléctrica y las cargas conectadas en un punto común al sistema, para permitir un ahorro general de energía al cliente residencial, comercial o industrial