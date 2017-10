Rumbo Político

Con calma y nos amanecemos, la cosa es calmada

No te calientes granizo que aún no son los tiempos para darle sabor al caldo, y que, si bien es cierto que este sábado 7 de octubre cuando el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en sesión del consejo general haga la declaratoria de inicio del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la elección de gobernador, diputados a la LXVIII legislatura del congreso del estado y de miembros de ayuntamientos. Basado en los artículos 178, numerales 3 y 4, fracción I, inciso a), del CEPC; y aunque hay ya por ahí muchos alquimistas, adivinos, presagiadores y otorgadores de cargos de elección que andan apurados descalificando a unos y poniendo a otros, cuando aún no son los tiempos la verdad todo lo que digan y adivinen no tienen nada de verdad y sí mucho de mentiras surgidas de sus muy propios intereses.

En la política los tiempos son claros y llegan en su momento justo; nadie ni los dirigentes de los partidos político nacionales saben a ciencia cierta lo que está por venir, mucho menos en el caso del gobernador Chiapaneco que si bien es cierto tiene su corazón que mira hacia Comitán aun seguramente no deja de mirar hacia Comitán pero su vista en su momento puede volverse hacia el soconusco, pero eso es simple mal de ojo mío, que no sirvo para adivinador del futuro, ni leo las cartas, mucho menos tengo mi bola de cristal, que al conjuro del abracadabra me da a saber el futuro, esperemos los tiempos. Así las cosas.

IEyPC convoca a formar comités.

Mientras tanto en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana se preparan para la gran batalla del 2018 probó por unanimidad, el segundo periodo de registro para participar en el proceso de designación de Consejeras y Consejeros Distritales y Municipales, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en donde se elegirá a Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados Locales, así como miembros de Ayuntamiento en la entidad.

Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente informó que los interesados podrán acudir a la sede más cercana y presentar sus documentos, previo registro en línea dos días antes, a través de la página www.iepc-chiapas.org.mx, para participar como Consejeras o Consejeros Presidentes; Consejeras o Consejeros Electorales Propietarios; Consejeras o Consejeros Electorales Suplentes y Secretarias o Secretarios Técnicos.

La convocatoria tiene un plazo de 11 días, que va del 4 al 15 de octubre del presente año, en horarios de atención en sus 11 sedes, de 9:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo. Así las cosas.

El miedo no anda en Burro.

Que, ante la eminente manifestación de Policías Estatales programada para este día, donde pedirán que se les garanticen sus derechos y la destitución de los mandos, la respuesta del Secretario de Seguridad, Jorge Luis Llaven Abarca, fue la esperada por su carencia de inteligencia, pues amenazó, a través de Carlos Manuel Calvo Martínez, que nadie de sus elementos puede asistir a dicha manifestación pues serán despedidos o arrestados.

Calvo Martínez con su estilo de hablar, casi como varón inglés, les dejó en claro que “le vale ve…gatitos” lo que hagan, que ni el propio Gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, puede correrlo, pues sus “jefes” son “otros” más poderosos.

El día de hoy miércoles el Comisario Condorito y el Comandante Cobra decidieron encuartelar a todo el personal a fin de boicotear la marcha, así de ese tamaño es el temor de Llaven aspirante a alcalde Suchiapa y Calvo que aspira a alcalde Jiquipilas, así las cosas.

Congreso entrega lentes baratos

Es importante atender nuestra salud visual, de esa manera podremos evitar complicaciones futuras, destacó la diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz presidenta de la Comisión de Seguridad Social al dar inicio a la campaña de Entrega de Lentes a bajo costo en beneficio de la economía de las y los chiapanecos.

La campaña está abierta al público en general, es muy importante atender nuestra salud visual y generar el hábito del cuidado de nuestra vista. Este programa tiene por objetivo, enfatizó, acercar los servicios de salud a quienes más lo necesiten, ya que por la difícil situación económica que atravesamos para muchos les es imposible adquirir sus lentes.

Municipios y algo más

Para dar mayor seguridad a los automovilistas y peatones, el presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, supervisó la instalación de vialetas reflejantes en el boulevard de la 4ª avenida sur de esta ciudad, que es un área con importante afluencia de población que acude a los centros comerciales y universidades instalados en la zona… El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, informó que, con el objeto de dar certeza jurídica a los productores, proteger a los ganaderos y combatir el abigeato se aprobó un dictamen para que la movilización de ganado se lleve a cabo cuando se acredite debidamente la legal tenencia durante el tránsito con cualquier documento público o privado… La secretaria general de la CNOP en Chiapas, Dip. Judith Torres Vera, se reunió con el Presidente Municipal de Tapachula, Chiapas, Neftali Del Toro y líderes municipales de nuestro Partido Revolucionario Institucional…