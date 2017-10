México, con alternativas comerciales si sale del TLCAN: Meade

Ciudad de México l Ante el riesgo de tener que salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno federal ha venido trabajando en varias alternativas, entre ellas identificar otros mercados “a los que hay que voltear a ver” y mecanismos internos para sustituir importaciones”, dijo en el Senado, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade.

Al comparecer ante el pleno y a pregunta expresa de la senadora Dolores Padierna, sobre el riesgo inminente de que Donald Trump se imponga y termine con el TLCAN, el titular de Hacienda insistió en que la administración de Enrique Peña Nieto ha hecho un análisis puntual de ese escenario, a partir del reconocimiento de que “una parte importante de nuestro comercio ya no es con América del Norte”.

La diversificación, detalló, es mayor en el caso de las importaciones, ya que menos de la mitad de lo que se compra del exterior es al amparo de su relación comercial con Estados Unidos. Es decir, insistió, “buena parte de los productos que México importa no sólo es fuera del TLCAN, sino de la región de América del Norte”.

En ese sentido, el titular de Hacienda explicó que la máxima afectación sería sobre el 80 por ciento de productos que se exportan a Estados Unidos y el 45 por ciento que se importan de esa nación, de las que una parte muy importante se comercia por fuera del tratado.

“Si seguimos revisando las cifras lo siguiente que tenemos que corregir es cuánto del comercio que se hace fuera del tratado, tiene el mismo tratamiento arancelario, que en el marco de la Organización Mundial de Comercio, lo que reduce sustancialmente la exposición que tenemos al riesgo”.

El funcionario agregó que hay la oportunidad para el país de identificar aranceles, otros mercados a los que hay que voltear a ver para proveernos y tendríamos la posibilidad de buscar dentro del país mecanismos para sustituir esas importaciones.

“En ese trabajo estamos, en este análisis hemos venido trabajando perfeccionándolo, incluso para identificar no solamente sectores y empresas que tendría la necesidad de una contingencia en el caso de que no alcancemos una negociación que sea satisfactoria”. (Fuente/La Jornada)

