Inauguran en San Francisco Teotihuacan: City of water, city of fire

Ciudad de México l Con una amena ceremonia en una de las salas principales del Museo de Young de San Francisco fue inaugurada la muestra Teotihuacan: City of water, city of fire, ante la presencia de José Enrique Ortiz Lanz, coordinador nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en representación de la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda; Max Hollein, director del Museo de Young de San Francisco; el cónsul general en San Francisco, Gemi José González; el arqueólogo Sergio Gómez Chávez, y Matthew H. Robb, curador de la exposición.

La muestra es uno de los más profundos acercamientos a la riqueza artística, la cosmogonía, la arquitectura y los sistemas religiosos y sociales de una de las ciudades más emblemáticas de las culturas del México precolombino que se presenta, a través de 250 piezas, de las cuales, un 90% fueron halladas en la zona arqueológica de Teotihuacán, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1987, donde actualmente se realizan por parte del INAH siete importantes proyectos de investigación.

El curador afirmó que los diversos núcleos de la exposición presentan desde objetos utilizados para la vida diaria de las más de 100 mil personas que habitaron la ciudad, como vasijas, metates y elementos de ofrendas, hasta las grandes esculturas de los dioses que delinearon su cosmogonía.

Señaló además, que se exhiben fragmentos de pinturas murales de la colección que pertenecía a la Fine Arts Museums of San Francisco y que en 1986 fueron repatriados a México a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia para la presentación de la exposición Recuperación de frescos teotihuacanos en el Museo Nacional de Antropología.

Por su parte, Ortiz Lanz afirmó que, en esta exposición se presentan también los más recientes hallazgos de las pirámides del Sol y la Luna, donde se encontraron esculturas y otros objetos, que detallan que la riqueza en las diversas expresiones de su cultura los habitantes de Teotihuacán.

Teotihuacan: City of water, city of fire, estará hasta el 11 de febrero de 2018 en el Museo de Young, de San Francisco, California, para después exhibirse en Los Angeles County Museum of Art (LACMA) en el mes de marzo. (Fuente: El Sol de México)