Esquema fiscal mexicano es competitivo frente a plan de Trump: Meade

Ciudad de México l El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, aseguró que el esquema fiscal mexicano tiene holgura y es competitivo frente al plan tributario del presidente Donald Trump, en el cual se propone reducción de impuestos; en México, algunos gravámenes nacionales son incluso menores que en Estados Unidos.

El funcionario dijo que, si se considera que en Estados Unidos se recaudan casi seis puntos del PIB en contribuciones a la seguridad social y que en México se recaudan poco menos de dos, la estructura con la que se grava al capital en México es sustancialmente menor a la estructura con la que se grava el capital en Estados Unidos.

Asimismo, apuntó que dentro de Estados Unidos “llama la atención” que el impuesto sobre la renta federal no sea la principal carga sobre el capital, por lo que “desde el punto de vista de competencia o de competitividad de los sistemas tributarios, el nuestro tiene elementos importantes que nos permiten cierto espacio de holgura”.

Durante la segunda ronda de preguntas en su comparecencia en la Cámara de Diputados con motivo de la explicación del 5to Informe y del Presupuesto 2018, el diputado Manuel Clouthier preguntó al funcionario cómo va a repercutir a México la reforma fiscal planteada por Trump y cómo habría que reaccionar a esta “amenaza”.

“Desde el punto de vista tributario, en la medida en que modifique incentivos, en que cambie paradigmas, eso tendría en su caso un impacto en México y tendría también impacto en el resto del mundo.

Pero, para hacerlo, vale la pena hacer un poco un recuento de la comparación entre los diferentes esquemas tributarios, y ello nos da algunos elementos de tranquilidad en el análisis”, dijo Meade.

Meade explicó que en la estructura tributaria es importante evaluar los costos del capital en su integralidad. En el caso de Estados Unidos hay por lo menos tres fuentes que gravan al capital: el impuesto sobre la renta federal, los impuestos sobre la renta estatal y las contribuciones a la seguridad social.

En el caso de México hay fundamentalmente dos: el impuesto sobre la renta federal y las contribuciones a la seguridad social. En México no tenemos un impuesto sobre la renta estatal como tiene Estados Unidos.

“Si partimos de ese primer análisis, de esa primera comparación, lo que encontramos en términos generales es que el impuesto sobre la renta federal en México como porcentaje del PIB tiene una mayor potencia de recaudación que el impuesto sobre la renta federal en Estados Unidos. Si consideramos después el impuesto sobre la renta estatal, ahí hay un elemento adicional de costo que no tenemos en México”, expuso.

Meade aseguró que el gobierno mexicano estará atento a los cambios que se propongan en el plan fiscal del presidente Trump, pero consideró que hoy todavía es temprano para dar un diagnóstico del impacto de esa reforma en la competitividad del esquema tributario de nuestro país.

“Los elementos que hoy tenemos no permiten hacer un análisis, pero sí permiten que partamos de la base de que hoy no es estructura tributaria, es una estructura tributaria conveniente”, subrayó. (Fuente/El Financiero)

Related