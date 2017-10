Entrega la UAEH más de 30 toneladas de víveres a la UNACH

Más de 30 toneladas de víveres fueron entregadas por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) a la Universidad Autónoma de Chiapas, para ser distribuidas a las comunidades afectadas por el sismo que tuvo lugar el 7 de septiembre pasado.

Luego de realizar el denominado “Garzatón”, en todas las comunidades donde tiene presencia la UAEH, el presidente de la Fundación Hidalguense A. C., Rafael Garnica Alonso, realizó la entrega de esta ayuda en Ciudad Universitaria, al secretario General de la UNACH, Hugo Armando Aguilar Aguilar, quien acudió con la representación del rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández.

Garnica Alonso, expresó que para los más de 54 mil alumnos que conforman a la UAEH y todas las personas que donaron en el estado de Hidalgo, resulta de gran importancia la confianza depositada en una institución como la UNACH, que se ha convertido en un referente en el estado y en la región.

Asimismo, el presidente del Consejo Estudiantil Universitario de la institución hidalguense, Jorge Mayorga Olvera, ante el secretario Académico, Roberto Sosa Rincón, comentó que las universidades no solamente deben formar a los mejores profesionales, sino también a los mejores ciudadanos.

El titular de este organismo estudiantil consideró que “debemos contar con esta conciencia de ayudar a la sociedad, pues se dice que los jóvenes somos el futuro del país, pero por qué esperar al futuro, debemos tomar acción hoy”, sentenció.

En este marco y acompañado del encargado de la Secretaría Administrativa, Erick Luis Gijón, el secretario General, Hugo Armando Aguilar Aguilar, agradeció la confianza depositada en la Máxima Casa de Estudios de los chiapanecos para la distribución de estos productos entre las comunidades más necesitadas.

Explicó que la Universidad desde el inicio de esta contingencia se ha hecho presente junto a las autoridades estatales y los diversos frentes que se han encargado de analizar las acciones a realizar, para aportar no solamente el conocimiento de sus docentes e investigadores, sino también la fuerza de toda la comunidad universitaria conformada también de alumnos y personal administrativo.

Afirmó también que estos son los momentos en que las instituciones de educación superior deben estar más cerca de la sociedad civil “y aportar como lo ha hecho esta universidad hermana, la UAEH y la sociedad hidalguense, en beneficio de quienes hoy lo han perdido todo”, puntualizó.

Pañales, artículos de higiene personal, alimentos no perecederos, agua embotellada y productos, fueron donados a través del “Garzatón”, realizado en cada una de las 21 escuelas con que cuenta esta Universidad, recaudando un total de 70 toneladas de víveres, que han sido y serán entregados en los distintos estados afectados por los movimientos telúricos recientes.

