Beneficios de la Medicina Ortomolecular

Yolanda Pardo

En Europa, Canadá y Japón entre otros países, hace casi medio siglo que se sabe de la medicina ortomolecular pero en México, es relativamente nueva y poco conocida aunque tiene particularidades y beneficios que otros tratamientos, ni siquiera los que propone la alopatía, pueden conseguir, tal vez tenga que ver también el hecho de que en toda nuestra República sólo haya 34 facultativos en esta rama de la ciencia.

La medicina ortomolecular se encarga de buscar la mejor opción para tratar a las moléculas que componen las células del cuerpo humano y garantizar la nutrición correcta de la sangre. Con ello se pretende lograr la regeneración de algún tejido u órgano que estuviese expuesto por alguna enfermedad.

Para entender mejor este tratamiento, entrevistamos al doctor Luis Enrique Gómez Trujillo, médico ortomolecular quien aseguró que se pueden regenerar las células con sustancias específicas, principalmente vitaminas, minerales y enzimas, en dosis y horarios precisos y con esto combatir la mayoría de las 20 mil enfermedades conocidas en la práctica ortomolecular, que aquejan al ser humano.

Como siempre sucede en todos los tratamientos que no sean de la medicina tradicional, en la ortomolecular también hay detractores que lo mínimo que logran es subestimarla, pero se deben remitir a los resultados, ya que asegura Gómez Trujillo que el 98 por ciento de los pacientes que ha atendido han presentado una mejoría notoria y esa cifra no es fácil de lograr en medicina ni en ninguna otra disciplina.

En México, la ortomolecular es conocida como una medicina complementaria, sin embargo, sus niveles de capacidad de ayuda son impactantes. Se debe entender primero, dijo el entrevistado, que el cuerpo humano tiene 11 aparatos y sistemas que trabajan en forma independiente pero también se unifican para poder garantizar un funcionamiento metabólico adecuado.

El impacto que pudiera tener la medicina ortomolecular en el futuro, agregó, depende del conocimiento de la anatomía, la fisiología y la función bioquímica del cuerpo humano.

¿Qué enfermedades puede curar la medicina ortomolecular?

Enfermedades circulatorias, neuronales, renales, osteo-musculares, pulmonares, espasticidad aguda o crónica, deficiencias de los niños especiales que tienen mejoría hasta los primeros 7 años, males cardíacos, triglicéridos, colesterol, anemia, problemas hepáticos, diabetes, cáncer, por mencionar algunas.

¿Cómo se diagnostica al paciente?

Nos basamos en el historial clínico médico, antecedentes personales y familiares y cada una de las patologías que se presentan en el paciente, así como también se realiza un estudio de sangre para tener el conocimiento del funcionamiento y comportamiento celular del enfermo y poder identificar más fácilmente qué le está sucediendo.

¿De acuerdo con qué se receta al enfermo?

Los tratamientos tienen como objetivo garantizar que después de un resultado que se observa en la sangre del paciente a través de un microscopio podamos dar el tratamiento que necesita esa persona y logremos la homeóstasis en el organismo.

Si garantizamos la nutrición de la sangre vamos a permitir que el cuerpo esté alimentado. Todos los órganos necesitan sustancias específicas y si se las proporcionamos al cuerpo éste estará sano y se mantendrá con una energía vital adecuada.

La medicina ortomolecular tiene dietas y horarios, ya que según explicó el médico Gómez Trujillo, en 24 horas el cuerpo humano funciona diferente y algunos órganos están más activos que otros y dependiendo de las actividades de cada persona, se proporcionan los nutrientes específicos a determinados horarios para garantizar las reservas que necesita el organismo y un plus para que no haya deficiencias y se mantenga la energía vital.

El doctor Luis Enrique Gómez Trujillo, ejerce en su natal Chiapas desde el 2013, después de haberlo hecho en otros estados de la República, y prácticamente es el único especialista en este ramo de la entidad y asegura que tanto la medicina alópata como la ortomolecular, que las ha estudiado, son muy importantes y pueden complementarse.

Aclaró que la medicina ortomolecular no hace intervenciones quirúrgicas ni suturas, pero si puede regenerar tejidos dañados por esas cirugías y lograr una recuperación más rápida y satisfactoria.