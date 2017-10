Ángel con Diabluras

Ante el avance del reloj electoral y que hoy el PRI se encuentra en tercer lugar debajo de Andrés Manuel López Obrador y de Margarita Zavala, los tricolores analizan a conciencia a su candidato que de la pelea cuerpo a cuerpo y nariz con nariz con los arriba mencionados y con quiénes decidan en el Frente Amplio que sea su abanderado.

Muchos dicen que el PRI está muerto yo digo que goza de cabal salud y una vez arreglado el asunto del candidato, sanar heridas y sumar a todos puede dar el campanazo y llegar a la meta en primer lugar, aunque sea por una nariz.

Este viernes la cúpula nacional del tricolor ha convocado a su Consejo Político Nacional, y en esta tarde noche el partidazo estará definiendo su método de selección de candidato presidencial, entre otros cargos de elección popular.

A partir de ahí ese instituto político cumpliría con el calendario electoral que marca como fecha límite el 21 de octubre para que informe al INE cuál su método de selección de candidatos.

Con su renuncia al gabinete legal del Gobernador Manuel Velasco Coello, José Antonio Aguilar Bodegas trabaja ya de lleno al cien por ciento para su proyecto político del 2018 y con él caminan cientos de dirigentes, líderes sociales, empresarios, estudiantes, profesionistas, amas de casa y trabajadores del campo.

La renuncia se hizo efectiva a las 18:00 de ayer lunes, pero antes JOSEAN acompañó al gober MAVECO a una gira de trabajo en Palenque.

De regreso cuando el bell 212 de color naranja aterrizó en el estacionamiento norte del estadio Zoque; Manuel Velasco Coello y José Antonio Aguilar Bodegas subieron solos a una camioneta y se fueron platicando de muchas cosas, pero solo ellos saben los detalles, aunque seguramente de la nominación a la candidatura para la grande en el 2018.

Sea cuál sea el desenlace de los candidatos no hay duda de que, JOSEAN le puso pimienta y sal y colocó muy en alto la bandera para los competidores como Eduardo Ramírez Aguilar, Roberto Albores Gleasón, Fernando Castellanos Cal y Mayor, Willy Ochoa, Rutilio Escandón, María Elena Orantes López, Jaime Valls Esponda, Zoé Robledo y Luis Armando Melgar.

Parece que, por instrucciones del jefe del Poder Ejecutivo, el profe Manny de la T llevará bajo sus hombros la responsabilidad de la Secretaría del Campo. Es el segundo hombre en importancia en la Chacona y ahora podría brincar al sitio número uno y de lograrlo no se duda de que será un enlace natural entre las necesidades de los campesinos y campesinos y los apoyos estatales y federales.

No se sabe a ciencia cierta si el amigo profe estará como Encargado de Despacho de la SECAM hasta diciembre o si su tocayo el dueño de los destinos de Chiapas ordene que Manuel de la Torre Rodríguez le acompañe como titular de la SECAM hasta el final de su administración. O que Horacio Domínguez Castellanos asuma el cargo.

Porque, aunque grillen al profe, este ha demostrado talento, responsabilidad y atención en la Chacona. En hora buena para Manuel de la Torre Rodríguez y a todo su equipo de trabajo.

Los alumnos de todos los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica han regresado a clases tras el terremoto del pasado 7 de septiembre.

De los doce planteles en cinco hubo afectaciones parciales sin embargo ya se han habilitado espacios para continuar con el calendario escolar informó Mariano Rosales Zuarth, director General del CONALEP, ”Hemos recibido apoyo de verificación de todos los planteles ya se está trabajando en todos al cien por ciento hoy en día estamos en contacto con Protección Civil para que haga visitas constantemente para estar checando ya ve que ha habido réplicas entonces nos están haciendo visitas periódicas para salvaguardar la seguridad de todos los alumnos y maestros en este caso”.

Las políticas económicas de ahorro presupuestal que ha implementado el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez han evitado el despido de trabajadores del municipio.

El regidor Carlos Molano Robles e integrante de las Comisiones de Desarrollo Económico, Transparencia y Gobierno Abierto y Participación Ciudadana dijo que se han reducido sueldos desde el presidente municipal, sindico, regidores, secretarios y directores de áreas así como cada quién paga su servicio de telefonía y combustible, ”Los esfuerzos que hace este ayuntamiento para mantener toda una plantilla también de miles de trabajadores que lejos de hacer recortes de personal se ha apretado más el cinturón como se dice privilegiando la estabilidad del empleo. No debemos de perder de vista que son miles de familias que trabajan en este ayuntamiento y del cual depende muchas personas”.

La delegada del INFONAVIT en Chiapas, Rocío Clara Terán Cruz y la delegada de la Federación de Trabajadores del Estado de Chiapas CTM, María de Jesús Olvera Mejía firmaron un convenio de colaboración denominada “Grandes Empleadores”.

Se trata de tener los servicios del INFONAVIT dentro de las instalaciones de la CTM para asesorar sobre la gama de productos de crédito y su aprovechamiento.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Iván Domínguez Molina informó que hay buen avance en las negociaciones para la lograr la firma del Contrato Colectivo del Trabajo con el Ayuntamiento y las autoridades de SMAPA.

En el SUTSAPA son 462 trabajadores y los principales puntos a tratar es aumento de salario, vales despensas y servicios médicos, “Ahorita estamos con la revisión del Contrato Colectivo faltan unos detalles únicamente pero ya estamos con eso siempre en beneficio de la base trabajadora del Smapa”.

Gracias por el favor de su atención comentarios a conejorapidos@hotmail.com.

Related